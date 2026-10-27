Cô gái IELTS 8.0, học vấn ấn tượng ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có trình độ học vấn ấn tượng ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, có năng khiếu múa, nhào lộn, thuyết trình song ngữ.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trong trang phục của nhà thiết kế Cao Minh Tiến khi trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Phạm Vân Hà, 18 tuổi đến từ Hải Phòng là tân sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô hy vọng nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam sẽ triển khai dự án cải thiện sức khỏe răng miệng và mang nụ cười tới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Khán giả có thể mua vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trên nền tảng LaSoong với 4 hạng vé. Bên cạnh chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng, chương trình còn có combo mua 2 vé tặng một phòng lưu trú.
TPO - Thử sức với câu hỏi ứng xử giả định tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa chia sẻ mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam và thực hiện dự án nhân ái đầu tiên nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ em vùng cao nếu đăng quang.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - LaSoong được lựa chọn là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại đây, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan.
TPO - Trình diễn với vai trò vedette trong bộ sưu tập "Hồn Việt" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 do Báo Tiền Phong tổ chức, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi chia sẻ cảm xúc phấn khích, choáng ngợp khi sải bước trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc "Bớt xinh yêu" của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.
TPO - Trước khi trình diễn tại Chạm Việt Nam 2 tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bật flash, nhún nhảy theo âm nhạc giữa gần 10.000 khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tập luyện, chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Thí sinh Bùi Minh Phương, có IELTS 8.0, trả lời song ngữ về cách người trẻ giữ gìn văn hóa truyền thống tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Đinh Diệu Anh tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Nguyễn Thục Uyên Nhi tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến nhận bằng Giỏi hoặc Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ phương pháp học và vượt áp lực khi theo đuổi hai chuyên ngành.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh, thí sinh biết 6 ngoại ngữ, nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ, có thành tích thủ khoa học tập, cho biết từ nhỏ đã cùng gia đình làm thiện nguyện mỗi tháng. Cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn thực hiện dự án cộng đồng riêng ấp ủ từ lâu.
TPO - Nhận câu hỏi “Điều gì làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ?”, Nguyễn Thị Hoa - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ Thanh Hóa - cho rằng phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình.
TPO - Theo học hai đại học, sở hữu IELTS 7.0, Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nguyễn Thục Uyên Nhi trả lời câu hỏi lựa chọn trở thành người nổi tiếng hay người có ích cho cộng đồng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Trong thử thách trả lời câu hỏi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Kim Châu bật khóc khi nhắc đến gia đình. Cô tự hào vì bố làm công nhân, mẹ làm cấp dưỡng, luôn chăm chỉ làm việc để các con có cuộc sống tốt hơn.