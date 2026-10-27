Cô gái IELTS 8.0, học vấn ấn tượng ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trần Xuân Khánh Linh, thí sinh biết 6 ngoại ngữ, nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ, có thành tích thủ khoa học tập, cho biết từ nhỏ đã cùng gia đình làm thiện nguyện mỗi tháng. Cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn thực hiện dự án cộng đồng riêng ấp ủ từ lâu.