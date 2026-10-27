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Ban Tổ chức Trung ương

Đối chiếu từng vị trí việc làm với công việc để xác định vị trí tiếp tục sử dụng

Trường Phong

TPO - Về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 – 2031, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu phải đối chiếu từng vị trí việc làm với nhiệm vụ, công việc và sản phẩm để xác định vị trí tiếp tục sử dụng, cần điều chỉnh hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 71 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 – 2031.

Xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027- 2031

Về mục đích, kế hoạch hướng tới rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; làm rõ công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với người đảm nhận từng vị trí.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 20/11/2026, hoàn thành việc tiếp nhận, chuẩn hóa, kiểm chứng theo phạm vi dữ liệu đã thu thập và tổng hợp cơ sở dữ liệu; xác định rõ dữ liệu đã xác nhận, dữ liệu cần kiểm chứng và nội dung chưa có, chưa đủ căn cứ.

Trên cơ sở kết quả này, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị trong năm 2026 theo Kết luận số 107-KL/TW, bảo đảm có nguồn gốc, khả năng liên kết, cập nhật và khai thác.

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Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải. Ảnh: PV.

Trên cơ sở dữ liệu đã kiểm chứng, tổng hợp kết quả rà soát, phân tích nhu cầu nhân lực, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027- 2031; trong quý IV/2026 báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, trình Bộ Chính trị theo chương trình công tác.

Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ cụ thể của từng tuần. Trong đó, đến tuần từ 16-22/11/2026 (trước ngày 20/11), hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, đánh giá khả năng bố trí lại đội ngũ và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031.

Ngày 20/11, tổng hợp bộ dữ liệu đã kiểm tra, xác nhận, báo cáo kết quả đợt triển khai và danh mục nội dung phải tiếp tục hoàn thiện.

Không dùng hệ số vùng để tự động tăng, giảm biên chế

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch nêu cụ thể việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và đề xuất giao biên chế.

Cụ thể, từ các văn bản còn hiệu lực, xác định rõ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và đơn vị chịu trách nhiệm. Đối chiếu nhiệm vụ giữa Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã và giữa các cơ quan cùng cấp; làm rõ phần việc đã phân cấp nhưng còn vướng về thẩm quyền, nhân lực, kinh phí hoặc dữ liệu. Khi xác định nhu cầu nhân lực, xem xét tác động của địa giới, quy mô phát triển, phân cấp, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa; chỉ tính những thay đổi có căn cứ, không dùng hệ số vùng để tự động tăng, giảm biên chế.

Kế hoạch nêu, cách xác định nhu cầu nhân lực thực hiện theo Hướng dẫn số 07, trong đó phân biệt kết quả tính người quy đổi, số người cần bố trí và chỉ tiêu biên chế. Phương án 2027-2031 phải thuyết minh nhu cầu và khả năng bố trí từng năm, không lấy số biên chế hiện có làm định mức.

Đối chiếu từng vị trí việc làm với nhiệm vụ, công việc và sản phẩm để xác định vị trí tiếp tục sử dụng, cần điều chỉnh hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền. Kế thừa bản mô tả công việc, khung năng lực đã phê duyệt và còn phù hợp.

Trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế, phải xem xét khả năng bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, kiêm nhiệm hoặc sử dụng chung nhân lực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận dữ liệu và phương án thuộc phạm vi quản lý.

Các đầu mối quản lý biên chế tổ chức gửi hồ sơ theo từng đợt: trước ngày 10/11/2026 gửi dữ liệu ban đầu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí, khối lượng, thời gian, nhân lực; trước ngày 20/11/2026 gửi kết quả xác định nhu cầu, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế từng năm 2027-2031.

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#Ban Tổ chức Trung ương #Vị trí việc làm #Rà soát vị trí việc làm #Biên chế

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