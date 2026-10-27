Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028

Minh Đức

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, việc xây dựng và phát triển đô thị là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với định hình không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Ngày 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tổ chức hội nghị xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, việc xây dựng và phát triển đô thị là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với định hình không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Mục tiêu được tỉnh đặt ra là phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028.

screen-shot-2026-10-27-at-153052.png
Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.H.Y.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Ngọc yêu cầu các cấp, ngành thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động; nghiên cứu kỹ các căn cứ chính trị, pháp lý và điều kiện thực tiễn để triển khai nhiệm vụ theo đúng lộ trình.

UBND tỉnh được yêu cầu chỉ đạo xây dựng đồng thời đề án công nhận đô thị loại I và đề án thành lập thành phố, xác định rõ các bước thực hiện, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng đơn vị. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của vùng đất Hưng Yên.

screen-shot-2026-10-27-at-153017.png
Phối cảnh minh họa kiến trúc dự án Phố Hiến xưa của tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xem xét phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án trong tháng 10 và các đề án liên quan trong tháng 11, bảo đảm hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề và tạo điều kiện để các cơ sở sớm đi vào nền nếp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, ông Ngọc đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành bám sát địa bàn và lĩnh vực được phân công, thường xuyên rà soát tiến độ, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền cần hướng vào những nội dung trọng tâm, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết.

Xem thêm

#Hưng Yên #Phát triển đô thị #Hạ tầng giao thông #Hưng Yên lên thành phố Trung ương #Bí thư Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội: Kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Bí thư Hà Nội: Kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu

TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Ban Thường vụ Thành ủy luôn lắng nghe, đánh giá toàn diện để kịp thời thay thế những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời tạo cơ hội cho những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao trọng trách.

Tổng rà soát văn bản pháp luật thực chất để gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp

Tổng rà soát văn bản pháp luật thực chất để gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp

TPO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo, việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chú trọng đến chất lượng, để khẩn trương tháo gỡ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hỏi chuyện người dân, nơi dự kiến sáp nhập về Hà Nội

Hỏi chuyện người dân, nơi dự kiến sáp nhập về Hà Nội

TPO - Xóm Mom, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ nằm nép mình bên sông Đà. Với người dân nơi đây, nếu dịch chuyển địa giới hành chính, điều họ mong muốn nhất là thôn xóm có thêm động lực phát triển, những giá trị văn hóa được gìn giữ.

Nước tràn vào nhà, người dân TPHCM tất tả đắp bao cát 'chạy' ngập

Nước tràn vào nhà, người dân TPHCM tất tả đắp bao cát 'chạy' ngập

TPO - Triều cường dâng cao vào chiều tối 27/10 khiến nhiều khu vực ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập sâu. Người dân phải dùng bao cát, dựng tấm chắn trước cửa ngăn nước tràn vào nhà, hối hả kê cao đồ đạc, vật dụng trong nhà để tránh hư hỏng, chạm chập điện.

Phó Thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1/11

Phó Thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1/11

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân và rà soát đề xuất đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Lạng Sơn đạt gần 1900 xe/ngày

Thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Lạng Sơn đạt gần 1900 xe/ngày

TPO - Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì buổi làm việc với một số Sở ngành. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, lượng xe thông quan hàng hoá qua cửa khẩu 10 tháng đầu năm tăng 14,5%

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe