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Phó Thủ tướng: Xem xét giảm giá điện từ 1/11

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân và rà soát đề xuất đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 27/10, chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Việc này nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Trước đó, trong các phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc sửa đổi loạt chính sách để cắt giảm các chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, lĩnh vực xăng dầu sẽ cắt giảm khâu trung gian trong phân phối, giảm chi phí phát sinh, không để khâu trung gian đẩy giá.

Tương tự, lĩnh vực điện cũng phải cơ cấu lại các doanh nghiệp trong hệ thống điện để giảm khâu trung gian.

“Chính phủ quyết tâm làm để giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, tăng hiệu quả năng suất và sức cạnh tranh, tăng giá trị cho nền kinh tế”, Thủ tướng khẳng định.

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