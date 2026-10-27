Hoàn thành việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với nữ lái xe Trường Sơn

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, không để phải đi lại, nộp hồ sơ, giấy tờ nhiều lần do các cơ quan thiếu phối hợp.

Chiều 27/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, hướng tới 58 năm Ngày truyền thống đơn vị (18/12/1968 – 18/12/2026).

Giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các chị cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc; qua các chị, gửi lời chúc sức khỏe, tình cảm thân thiết tới những đồng đội chưa thể dự cuộc gặp hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Các chị đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cho đất nước. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm chăm lo để các chị được sống an vui, được chữa bệnh kịp thời, được hỗ trợ khi khó khăn và được lắng nghe những điều gửi gắm.

Ghi nhận sự quan tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức gặp mặt, chỉ đạo hỗ trợ các chị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, những việc đã chỉ đạo cần được kiểm tra kết quả thực hiện, những khó khăn còn lại phải tiếp tục được giải quyết; giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ của từng chị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ còn thiếu phải chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý; phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thông tin đầy đủ kết quả và tiến độ giải quyết cho từng chị, không để các chị phải đi lại, nộp hồ sơ, giấy tờ nhiều lần do các cơ quan thiếu phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Kịp thời giúp đỡ đồng đội đau yếu, khó khăn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương nắm tình trạng sức khỏe, tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng trường hợp; có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với những người sức yếu, đi lại khó khăn; cần quan tâm việc chăm sóc hằng ngày và đời sống tinh thần, nhất là những chị sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định. Việc chăm lo phải được duy trì thường xuyên, kịp thời hỗ trợ khi sức khỏe, hoàn cảnh của các chị có thay đổi, để các chị yên tâm trong cuộc sống.

Các cấp ủy, chính quyền nơi các chị cư trú phải nắm chắc những trường hợp khó khăn về nhà ở, đời sống để giải quyết theo chính sách và huy động sự giúp đỡ phù hợp. Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành với Ban liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ đồng đội đau yếu, khó khăn. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải làm bằng sự tận tâm, coi khó khăn của các chị là việc mình có trách nhiệm tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Quốc phòng phối hợp với các địa phương hỗ trợ Ban liên lạc duy trì gặp mặt truyền thống hằng năm; quan tâm việc đi lại; tổ chức cần chu đáo, tiết kiệm. Những việc đã giao phải được theo dõi đến kết quả và Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Trân trọng cảm ơn các gia đình, cơ quan, đơn vị đã chăm sóc, giúp đỡ các trường hợp trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong sự đồng hành ấy tiếp tục thường xuyên, bền bỉ; nhấn mạnh chăm lo người có công là đạo lý và trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước. Đất nước phát triển, những người đã chịu nhiều hy sinh càng phải được chăm lo tốt hơn. Thành quả phát triển cần thể hiện trong chính cuộc sống của các chị và từng gia đình có công với nước.