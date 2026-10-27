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Thế giới

Lãnh đạo hai nước Bắc Âu điện đàm với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 27/10 đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó là với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm này do phía Phần Lan và Na Uy khởi xướng.

Trong đó, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định rằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài đòi hỏi các lợi ích chính đáng của Nga phải được xem xét một cách đầy đủ và vô điều kiện.

Ông cũng chỉ trích các chính sách đối đầu của các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng những chính sách này đang kéo dài cuộc giao tranh.

Ba nhà lãnh đạo còn thảo luận về an ninh và ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Âu, cũng như lệnh ngừng bắn nhân đạo do Mỹ làm trung gian ở Oleshky (thuộc tỉnh Kherson).

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, các nhà lãnh đạo Tây Âu phần lớn đã tránh liên lạc với ông Putin. Phía Mátxcơva thường xuyên cáo buộc các chính phủ châu Âu tiếp tay cho cuộc chiến thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và từ chối các cuộc đối thoại trực tiếp.

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Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận, các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật ở Abu Dhabi vào đầu tháng 11.

Trong thông báo chính thức, Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, cuộc điện đàm ngày 27/10 có liên quan đến cuộc họp ba bên sắp tới tại Abu Dhabi.

Tổng thống Phần Lan mô tả, cuộc thảo luận "diễn ra thẳng thắn và thực chất”.

“Chúng tôi là những quốc gia láng giềng của Nga. Kết quả của cuộc xung đột này sẽ tác động trực tiếp đến an ninh của chúng tôi cũng như an ninh chung của châu Âu. Để chấm dứt chiến tranh, cần phải có các cuộc đối thoại trực tiếp”, ông Stubb nói.

Một trợ lý của ông Zelensky sau đó thông báo với các phóng viên, rằng Tổng thống Ukraine đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy.

Tổng thống Stubb và Thủ tướng Store cho biết ông tham gia cuộc gọi với tư cách là lãnh đạo quốc gia của mình chứ không đại diện cho toàn bộ châu Âu; đồng thời khẳng định hai quốc gia Bắc Âu này sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ lâu nay dành cho Ukraine.

Tuần trước, tại Oslo, ông Store và ông Stubb đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng Tổng thống Zelensky, chỉ một ngày trước khi ông Witkoff có cuộc gặp với ông Putin tại St. Petersburg.

Sau cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Witkoff, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ vào tháng 11.

Reuters, RT

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#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb #Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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