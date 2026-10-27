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Pháp luật

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Vụ 2 cha con chết cháy ở Gia Lai: Khởi tố vụ án giết người

Trương Định

TPO - Liên quan vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bị cháy vào lúc rạng sáng, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người.

Tối 27/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi giết người xảy ra tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà anh Huỳnh Tiến L (SN 1983, ở thôn Vĩnh Thái).

Sau khi tiếp cận hiện trường và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện anh Huỳnh Tiến L và con trai là cháu Huỳnh Gia B (SN 2013) đã tử vong. Cha mẹ anh Huỳnh Tiến L. là ông Huỳnh Q (SN 1945) và bà Nguyễn Thị H (SN 1949) cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

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Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Cùng ngày, ông Bùi Tấn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Địa phương cũng tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của vợ chồng ông Huỳnh Q.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ly hôn vợ, anh Huỳnh Tiến L cùng con trai Huỳnh Gia B sống với bố mẹ đẻ anh là vợ chồng ông Huỳnh Q và bà Nguyễn Thị H.

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