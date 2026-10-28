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Giải trí

Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

Tú Oanh

TPO - Mini-album "Press Play" vừa phát hành đã khiến Lisa vướng tranh cãi, liên quan đến doanh số bán đĩa và quyết định đưa nội y vào danh sách vật phẩm lưu niệm.

Ngày 23/10, Lisa phát hành mini-album solo đầu tay Press Play gồm sáu ca khúc là Tarantino, SaWaDiKa, V12, Cobra, Cut U OffSweat. Đây là sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ sau album phòng thu Alter Ego ra mắt tháng 2/2025.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho lần trở lại này nhanh chóng chuyển sang những tranh luận ngoài âm nhạc.

Doanh số album bị đem ra chế giễu

Theo số liệu từ Hanteo Chart, Press Play ghi nhận hơn 27.000 bản bán ra trong những ngày đầu phát hành.

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Doanh thu bán đĩa mini-album ban đầu của Lisa trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Con số này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng doanh số chưa tương xứng với danh tiếng toàn cầu của Lisa, thậm chí chế giễu nữ ca sĩ hết thời, nghi ngờ khả năng thu hút người mua album vật lý. Họ còn cho rằng người đẹp Thái Lan phụ thuộc quá nhiều vào lượt xem trực tuyến.

Theo Koreaboo, người hâm mộ em út BlackPink phản bác cách đánh giá trên. Họ nhấn mạnh doanh số được ghi nhận trong thời gian ngắn chưa đủ để kết luận về sức hút của nữ ca sĩ.

Ngoài ra, fan lưu ý Lisa bán album qua website riêng của công ty LLOUD, bên cạnh các kênh phân phối khác. Một số mặt hàng trên trang bán hàng chính thức được cho là đã hết hàng. Hiện nay chưa có số liệu tổng hợp độc lập để xác định lượng tiêu thụ thực tế từ tất cả các kênh.

Trước đó, Lisa từng đạt nhiều dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo. Ca khúc SaWaDiKa ra mắt ở vị trí 69 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tháng 9, cô giành giải Best Pop tại MTV Video Music Awards với ca khúc Dream, trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này.

Ồn ào bán vật phẩm lưu niệm là nội y

Bên cạnh doanh số, vật phẩm lưu niệm mang tên Press Play Thong cũng gây xôn xao. Đây là mẫu quần lót lọt khe màu đen được bán trên website chính thức của Lisa với giá khoảng 25 USD.

Theo Lianhe Zaobao, sản phẩm gây tranh cãi bởi khác biệt với những vật phẩm quen thuộc của thần tượng Kpop như áo phông, mũ, móc khóa, ảnh sưu tầm hay gậy cổ vũ.

HK01 đưa tin việc đưa nội y vào danh mục vật phẩm lưu niệm của thần tượng cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Lisa có lượng người hâm mộ chưa thành niên đông đảo, vì vậy nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu công khai bán loại đồ lót nhạy cảm này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ hay không.

Họ cho rằng với tư cách là ngôi sao quốc tế có sức ảnh hưởng lớn, Lisa cần có trách nhiệm xã hội cao hơn trong việc xây dựng hình ảnh và làm gương cho công chúng.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bênh vực thần tượng. Họ chỉ ra thiết kế phù hợp với phong cách thời trang trưởng thành, táo bạo mà nữ ca sĩ sinh năm 1997 theo đuổi trong sự nghiệp quốc tế.

Tranh luận cũng gắn với quá trình Lisa xây dựng hình ảnh cá nhân ngoài khuôn mẫu thần tượng Kpop truyền thống. Sau khi tham gia chương trình biểu diễn tại Crazy Horse ở Paris năm 2023, cô nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì lựa chọn hình ảnh gợi cảm và trưởng thành. Việc đưa nội y vào danh mục lưu niệm tiếp tục làm rõ hướng đi này.

Lisa và công ty quản lý chưa bình luận gì về những tranh cãi trên.

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#Lisa BlackPink #mini-album Press Play #nội y Lisa #Lisa gây tranh cãi #Lisa bán nội y

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