Texas nguy cơ tuột khỏi tầm tay, Tổng thống Trump hợp sức với tỷ phú Elon Musk

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa đến Texas một lần nữa, cũng là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng, trong nỗ lực vận động vào phút chót nhằm ngăn đảng Dân chủ giành chiến thắng lần đầu tiên sau hơn 3 thập niên trong cuộc bầu cử cấp bang.

Tổng thống Donald Trump với ứng viên Thượng viện – Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở cảng Corpus Christi ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Ngày 27/10, ông Trump có mặt tại 2 thành phố Corpus Christi và Lubbock để thúc đẩy chiến dịch tranh cử Thượng viện Mỹ đầy khó khăn của ứng viên Cộng hòa Ken Paxton - người đang đối đầu với ứng viên Dân chủ James Talarico.

Ông Talarico cũng đến Amarillo, nơi ông chỉ trích hệ thống chính trị hiện nay là “đổ nát và tham nhũng”. Ứng viên này sẽ xuất hiện tại Lubbock vào cuối 28/10.

Tổng thống Trump nhấn mạnh các vấn đề văn hóa, nhằm chê bai ông Talarico là người có quan điểm quá tự do đối với Texas.

Trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ tại Iran đẩy giá xăng dầu tăng cao và gây thêm áp lực lên các ứng viên Cộng hòa trên khắp nước Mỹ, tổng thống đương nhiệm một lần nữa nhấn mạnh chiến dịch quân sự trước đó tại Venezuela.

Ngoại trưởng Marco Rubio xuất hiện trên sân khấu cùng ông Trump. Một phần mục đích chuyến đi của ông Trump là quảng bá thỏa thuận với Venezuela, theo đó nhiều dầu thô của nước này sẽ được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu ở Texas.

“Chúng ta đang ăn mừng chiến thắng lớn nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ”, ông Trump phát biểu tại Corpus Christi.

Đây là tuần cuối cùng của chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Trump, và ông đang hết sức cố gắng để củng cố các thành trì của đảng Cộng hòa trước những ứng viên Dân chủ có sức cạnh tranh cao bất thường.

Ngoài Texas, trong tuần qua, ông Trump đã đến Mississippi, Michigan, Georgia, Florida và Iowa. Những điểm dừng chân tiếp theo của ông là Ohio, South Carolina, Florida, Kansas và một lần nữa là Iowa.

Ông Trump đã giành chiến thắng tại tất cả những bang này trong cuộc bầu cử năm 2024.

Chiến dịch vận động dày đặc này dựa trên tính toán rằng, dù ông Trump nhìn chung không được lòng công chúng, ông vẫn có ảnh hưởng đáng kể với những cử tri trung thành nhất của đảng Cộng hòa. Đây là nhóm cử tri có vai trò quyết định đối với kết quả bầu cử.

Chiến lược này đang đối mặt với thử thách gay gắt nhất tại Texas, nơi ông Talarico đang tận dụng môi trường chính trị bất lợi cho đảng Cộng hòa cùng vấn đề vướng mắc về đạo đức và pháp lý của ông Paxton.

Ứng viên Thượng viện Mỹ James Talarico phát biểu tại cuộc mít tinh tại Weslaco, Texas, ngày 25/10. (Ảnh: AP)

Chính trị và giới siêu giàu

Ông Trump khẳng định Paxton là “một người tốt”. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk nỗ lực cùng ông Trump nhằm ngăn chặn đà tiến lên của ông Talarico.

“Ông Talarico là một kẻ cực tả điên rồ”, ông Musk viết trên mạng xã hội X, với tài khoản có 241 triệu người theo dõi. Đây là một phần trong chuỗi công kích mà ông liên tục đăng tải nhằm vào ứng viên này trong những ngày cuối cùng của cuộc đua.

Ông Musk đặt trụ sở của Tesla, SpaceX và cả nơi ở của ông tại Texas. Ông quyết tâm đến mức đã rót ít nhất 158 triệu USD cho nỗ lực đánh bại ông Talarico, nhằm bảo đảm đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát bang mà ông lựa chọn làm quê hương.

Ông Musk đóng góp số tiền đó cho Senate Leadership Fund, một tổ chức hỗ trợ các ứng viên Thượng viện của đảng Cộng hòa. Sau đó, tổ chức này chuyển số tiền cho Texas PAC, bên đóng góp lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Paxton.

Con số này góp phần khiến cuộc đua trở thành một trong những cuộc cạnh tranh tốn kém nhất cả nước. Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, hơn 563 triệu USD đã được chi cho quảng cáo trong giai đoạn từ bầu cử sơ bộ đến bầu cử chính thức.

Mặc dù khoản đầu tư của ông Musk gây ra thách thức với ông Talarico, nó cũng củng cố thông điệp trung tâm trong chiến dịch của đảng Dân chủ.

Tại mỗi điểm dừng chân, ông Talarico đều lập luận rằng giới nhà giàu và các khoản đóng góp của họ đã làm tha hóa chính trị trong thời gian quá dài, và tình trạng tham nhũng này góp phần gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khiến người dân ngày càng khó trang trải cuộc sống.

Ông Talarico cũng nhắc đích danh ông Musk trong các bài phát biểu vận động tranh cử, còn đối thủ Paxton thì thường tránh đề cập đến vị tỷ phú.

Tình hình này cũng tương tự cuộc đua giành chức thống đốc Texas, nơi ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa đang tiến hành chiến dịch tranh cử quyết liệt nhằm đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott của đảng Cộng hòa.

Hinojosa đã khởi kiện để được tiếp cận các thông tin liên lạc giữa ông Musk và ông Abbott. Bà cho rằng mối quan hệ giữa 2 người cho thấy đối thủ của bà thân thiết đến mức nào với giới siêu giàu tại Texas.