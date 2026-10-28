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Giải trí

Sự thất bại ê chề của phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc

Tú Oanh

TPO - Từ tác phẩm được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Trung Quốc, “Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự” bị rơi vào cảnh ế ẩm tại phòng vé.

Ngày 23/10, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự ra rạp Trung Quốc. Đây là phim điện ảnh dài đầu tiên tại nước này được cấp phép phát hành và sử dụng AI xuyên suốt quy trình sản xuất. Tuy nhiên, sau bốn ngày công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương hơn 4 tỷ đồng.

Theo The Paper, kết quả này trái ngược với sự chú ý mà dự án nhận được trước khi ra mắt. Ngày 26/10, tỷ lệ lấp đầy rạp của phim chỉ khoảng 0,1%. Số người xem trung bình mỗi suất cũng ở mức rất thấp.

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Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự vừa ra rạp đã được xác định thua lỗ.

Dù ứng dụng AI, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự vẫn tiêu tốn hơn 10 triệu NDT (hơn 38,7 tỷ đồng) kinh phí sản xuất sau hơn hai năm thực hiện. Theo Lighthouse, phim có thể chỉ đạt khoảng 2,17 triệu NDT (khoảng 8,4 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Điểm yếu của AI

Điểm yếu đầu tiên của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự thể hiện ở chỗ khán giả có thể tò mò về công nghệ AI được sử dụng trong phim, nhưng chưa đủ để khiến họ muốn xem phim.

Bộ phim khai thác nền văn minh Tam Tinh Đôi, kết hợp các biểu tượng khảo cổ như cây thần bằng đồng, mặt nạ đồng với thế giới khoa học viễn tưởng. Các nhân vật đều là hình tượng kỹ thuật số nguyên bản, không sử dụng bản sao số của diễn viên thật.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất Bona Film Group, quá trình thực hiện kéo dài hơn hai năm, với hơn 1,2 triệu hình ảnh nền được tạo ra và hàng trăm lần chỉnh sửa toàn bộ phim.

Những con số này cho thấy nỗ lực đáng kể của ê-kíp. Tuy nhiên, quy mô công nghệ và thời gian sản xuất không đồng nghĩa với việc tác phẩm có thể chinh phục người xem.

Trước khi phát hành, sức hút của bộ phim chủ yếu đến từ danh xưng tiên phong. Nhưng khi phải cạnh tranh tại phòng vé, tác phẩm cần chứng minh giá trị bằng trải nghiệm thực tế. Khán giả không mua vé chỉ để kiểm chứng AI có thể tạo ra bao nhiêu hình ảnh, mà còn muốn được cuốn vào câu chuyện hấp dẫn, có nhân vật đáng nhớ và cảm xúc đủ mạnh.

Bài bình luận trên Nhật báo Kinh tế ngày 26/10 nhấn mạnh trọng tâm của phim AI vẫn phải là chất lượng điện ảnh, thay vì phô diễn công nghệ.

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Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự chưa giải quyết được những điểm yếu thường thấy của dòng phim AI.

Nguyên nhân khác nằm ở những hạn chế của AI trong việc tạo ra diễn xuất và duy trì tính nhất quán của nhân vật.

Theo The Paper, khán giả phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người đánh giá tích cực phần hình ảnh, cho rằng kỹ thuật thị giác vượt kỳ vọng. Ngược lại, nhiều ý kiến chỉ ra những hạn chế về biểu cảm, chuyển động, lời thoại và tính liền mạch của câu chuyện.

Đây là thách thức lớn đối với phim sử dụng AI xuyên suốt quy trình sản xuất. Nhân vật phải giữ được diện mạo nhất quán, đồng thời thể hiện những biến chuyển tâm lý qua ánh mắt, cử chỉ và tương tác với các nhân vật khác.

AI có thể tạo ra những biểu cảm gần giống con người, nhưng việc tái hiện diễn xuất tự nhiên, đặc biệt trong các tình huống giàu cảm xúc, vẫn là bài toán khó. Nếu nhân vật thiếu sức sống, khán giả sẽ khó đồng cảm, bất kể bối cảnh được dựng công phu đến đâu.

Trên màn ảnh rộng, những điểm chưa hoàn thiện cũng dễ bị nhận ra hơn so với nội dung xem trên điện thoại.

Công thức phim ngắn không hiệu quả với màn ảnh rộng

Sự phát triển nhanh chóng của phim ngắn và phim hoạt hình AI tại Trung Quốc từng tạo ra kỳ vọng công nghệ này có thể mở rộng sang điện ảnh chiếu rạp. Tuy nhiên, hai thị trường có những tiêu chuẩn khác nhau.

Với nội dung ngắn trên nền tảng số, người xem được tiếp cận miễn phí hoặc với chi phí thấp, có thể dễ dàng bỏ qua thiếu sót. Trong khi đó, xem phim tại rạp đòi hỏi khán giả bỏ tiền mua vé, dành thời gian di chuyển và tập trung theo dõi trong thời lượng dài hơn.

Trường hợp Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự cho thấy AI có thể tạo ra những video ngắn thu hút người xem, nhưng điều đó không có nghĩa công nghệ này cũng làm nên một bộ phim dài thành công.

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So với phim ngắn AI trên internet, khán giả khó tính hơn với tác phẩm được chiếu trên màn ảnh rộng.

Doanh thu cũng phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng của thị trường đầu tư và phản ứng của khán giả. Trước ngày phát hành, cổ phiếu Bona Film Group nhiều lần tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư chú ý đến các dự án AI. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán không thể thay thế sự kiểm chứng bằng doanh thu phòng vé.

Theo The Paper, Bona đang tiếp tục phát triển các dự án phim AI dài, trong đó có những tác phẩm khoa học viễn tưởng và thần thoại. Điều này cho thấy các hãng phim Trung Quốc chưa từ bỏ tham vọng ứng dụng công nghệ mới vào điện ảnh.

Thất bại của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự vì thế chưa đủ để kết luận khán giả Trung Quốc quay lưng với phim AI. Nhưng bộ phim đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng sự tiên phong có thể giúp tác phẩm được chú ý, nhưng không thể bảo đảm thành công thương mại.

Trong cuộc cạnh tranh tại phòng vé, công nghệ là công cụ, không phải bảo chứng cho chất lượng. Muốn thuyết phục khán giả trả tiền, phim AI trước hết vẫn phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản của điện ảnh: kể một câu chuyện hay, xây dựng nhân vật có sức sống và tạo ra trải nghiệm xứng đáng với thời gian, tiền bạc của người xem.

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