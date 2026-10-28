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Người lính

Ukraine tiết lộ chiến dịch chưa từng công bố, châu Âu bất ngờ phá lệ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Volodymir Zelensky vừa khẳng định, các lực lượng Ukraine đang tái chiếm lãnh thổ thông qua một loạt chiến dịch tiến công, trong đó có chiến dịch chưa từng được công bố trước đây.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Trong chiến dịch này, binh lính Ukraine đã sử dụng các đường ống dẫn khí đốt ngầm để đánh vòng theo sườn các vị trí của Nga.

Phát biểu trong thông điệp video hằng đêm, ông Zelensky nói rằng vị thế của Ukraine trên chiến trường đang ở mức mạnh nhất trong một thời gian dài. Ông cho rằng vị thế này có thể được củng cố hơn nữa nếu các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp thêm hệ thống phòng không.

“Đây là một chiến dịch mạnh mẽ, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và dựa trên công nghệ. Người Nga đã cố sử dụng các đường ống dẫn khí đốt ngầm để tiến vượt qua các vị trí của chúng tôi. Các chiến sĩ của chúng tôi đã biến chiến thuật này thành điều bất lợi cho Nga, sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm để chống lại đối phương và đạt được thành công đặc biệt lớn”, ông nói thêm.

Trong chiến dịch tiến công Vivaldi, một chỉ huy cấp cao cho biết Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine đã “quét sạch” các nhóm Nga khỏi khu vực rộng 75 km² và tái chiếm thêm 10 km² lãnh thổ.

Chiến dịch này tập trung ở phía bắc các cứ điểm trọng yếu trong khu vực, thuộc “vành đai pháo đài”, bao gồm 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk. Giành được các thành phố này sẽ đưa Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbas.

Hồi tháng 8, ông Zelensky cũng thông báo về thành công của chiến dịch tiến công ở xa hơn về phía nam, trong đó 26 ngôi làng được đưa trở lại quyền kiểm soát của Kiev.

Nga tuyên bố nước này ủng hộ một giải pháp toàn diện cho cuộc chiến thay vì lệnh ngừng bắn ngắn hạn, đồng thời cam kết tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ Donbas.

Các chỉ huy Nga nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng của họ đang tiến công trên tất cả các khu vực của tiền tuyến dài 1.200 km.

Trong tháng này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov khẳng định kể từ đầu tháng 9, lực lượng của họ đã giành được 92 khu dân cư của Ukraine, trong đó có thị trấn Dobropillia.

Quân đội Ukraine bác bỏ những tuyên bố của phía Nga.

Châu Âu phá lệ

Ngày 27/10, lãnh đạo Phần Lan và Na Uy có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc giục ông chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Động thái này phá vỡ thông lệ lâu nay của các lãnh đạo Tây Âu - tránh tiếp xúc trực tiếp với Điện Kremlin.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere nhằm tìm cách tác động đến tiến trình ngoại giao, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường theo hướng có lợi cho Nga và quan hệ giữa Mỹ với Ukraine rơi xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.

Ông Stoere cho biết ông và ông Stubb đã nói chuyện với ông Putin trong khoảng 90 phút, sau đó tiếp tục trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong tuyên bố chung, 2 nhà lãnh đạo gắn sáng kiến này với các cuộc thảo luận hòa bình dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng tới, giữa các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các bên kể từ tháng 2.

Mátxcơva và Kiev vẫn bất đồng sâu sắc về cách chấm dứt cuộc chiến, trong khi tình hình chiến tuyến nhìn chung ít thay đổi.

Ông Stoere cho biết ông và ông Stubb đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng”. Cả hai đều bày tỏ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ.

Trong những phát biểu sau đó với báo chí Phần Lan, ông Stubb cho biết tất cả các đồng minh phương Tây đều đã được tham vấn về sáng kiến này. Ông nói thêm rằng Ukraine đã đề nghị mở kênh liên lạc mới và châu Âu không thể tiếp tục đứng ngoài các nỗ lực hòa bình bằng cách phớt lờ Nga.

Thông cáo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm không cho thấy ông Putin hạ thấp lập trường.

Thông cáo nêu rõ: “Chỉ có thể đạt được hòa bình công bằng và lâu dài nếu các lợi ích chính đáng của Nga được xem xét đầy đủ và vô điều kiện. Đồng thời, phía Nga cũng lưu ý đến chính sách đối đầu của các quốc gia EU và NATO, vốn đang góp phần kéo dài hành động thù địch”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc điện đàm không đưa ra điều gì mới mẻ liên quan đến xung đột Ukraine. Ông dự đoán cuộc chiến thông tin có thể leo thang và cho rằng các nước châu Âu chỉ đang cố gắng có tiếng nói trong tiến trình đàm phán.

Các lãnh đạo Tây Âu phần lớn từ chối đối thoại với ông Putin để cô lập nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, họ bị gạt ra bên lề trong nỗ lực hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt. Tại nhiều thủ đô châu Âu, ông Trump bị nhìn nhận là người khó đoán và có xu hướng đứng về phía ông Putin, gây bất lợi cho Ukraine.

Theo Reuter, AP

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#Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Zelensky #Tổng thống Putin

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