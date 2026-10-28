Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Houthi tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả-rập Xê-út

Bình Giang

TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út bằng tên lửa đạn đạo. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất của vương quốc.

screen-shot-2026-10-28-at-083045.png
Nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc giao tranh ngày càng leo thang giữa Yemen và Ả-rập Xê-út tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công các máy bay quân sự của Ả-rập Xê-út và đẩy lùi đợt tiến công của lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ.

Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi, nói rằng cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura đã gây ra hỏa hoạn. Ngoài nhà máy lọc dầu, khu vực còn có 1 cảng xuất hàng nằm bên vịnh Ba Tư, về phía tây eo biển Hormuz.

Ras Tanura có công suất lọc dầu 550.000 thùng/ngày. Nhà máy này từng phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian, khi cuộc chiến Iran bắt đầu nổ ra.

Gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Ả-rập Xê-út được vận chuyển qua 2 cảng chính: Ras Tanura ở vịnh Ba Tư và Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Cả 2 cảng đều từng bị Houthi tấn công.

Bloomberg dẫn lời nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, Ả-rập Xê-út đã khống chế được đám cháy gần khu vực cảng xuất hàng Ras Tanura.

Ngoài ra, Houthi tuyên bố đã tấn công 2 máy bay vận tải quân sự tại sân bay Najran và 1 căn cứ không quân ở Khamis Mushait; trong khi tòa nhà Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út tại thủ đô Riyadh và sân bay Abha cũng trở thành mục tiêu.

Ả-rập Xê-út chưa xác nhận các cuộc tấn công này.

Chiều 27/10, cơ quan phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út phát cảnh báo không kích tại thủ đô Riyadh trong khoảng thời gian ngắn.

Đến cuối ngày, cơ quan này cho biết các mảnh vỡ rơi xuống từ vụ đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo trên bầu trời Riyadh đã gây thiệt hại cho 1 tòa nhà, công trường xây dựng và 1 chiếc xe.

Liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.

Houthi khẳng định họ đã đẩy lùi đợt tiến công của các lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn, xuất phát từ phía nam eo biển Bab el-Mandeb.

Đầu tháng này, lực lượng chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã đẩy Houthi khỏi những khu vực ven biển mà lực lượng này chiếm giữ từ tháng 9, qua đó làm suy yếu sự kiểm soát của Houthi đối với tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng ở Biển Đỏ.

Các cuộc giao tranh đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2022.

Đầu tuần này, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan gặp các quan chức Iran tại Tehran, nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực.

Quốc hội Ai Cập đã cho phép quân đội nước này Ai Cập hỗ trợ bảo vệ Ả-rập Xê-út nếu được yêu cầu. Ai Cập đang cân nhắc tham gia hiệp ước phòng thủ chung với 3 nước nói trên.

Theo Reuters

Xem thêm

#Ả-rập Xê-út #Saudi Arabia #Nhà máy lọc dầu #Ras Tanura #Houthi #Trung Đông

Cùng chuyên mục

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

TPO - Truyền thông Brazil đưa tin, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã bí mật di chuyển sang Mỹ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Trước đó, ông Bolsonaro từng tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, đồng thời khẳng định ông không có kế hoạch rời khỏi đất nước.

Thủ tướng Israel hứng đòn đau

Thủ tướng Israel hứng đòn đau

TPO - Cử tri Israel vừa giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu, khi các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy họ trao cho các đối thủ của ông đa số đáng kể tại quốc hội khóa mới.

Nguy cơ Mỹ - Israel nối lại tấn công: Quan chức an ninh Iran họp với Lãnh tụ Tối cao

Nguy cơ Mỹ - Israel nối lại tấn công: Quan chức an ninh Iran họp với Lãnh tụ Tối cao

TPO - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei đã có cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei - nhân vật vốn không xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm người cha quá cố vào tháng 3. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Rezaei tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện từ Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Người Hàn Quốc lo lắng khi pháo Triều Tiên chĩa nòng về phía nam

Người Hàn Quốc lo lắng khi pháo Triều Tiên chĩa nòng về phía nam

TPO - Những du khách đến thăm một đài quan sát tại Hàn Quốc nhìn ra phía Triều Tiên cho biết họ không khỏi lo ngại khi nhìn thấy các khẩu pháo với nòng súng hướng về phía nam tại khu vực biên giới, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang leo thang.

Lệnh ngừng bắn ở Oleshky và phép thử cho tiến trình hòa bình Nga - Ukraine

Lệnh ngừng bắn ở Oleshky và phép thử cho tiến trình hòa bình Nga - Ukraine

TPO - Hầu hết các bài báo đều coi thỏa thuận ở Oleshky như một cử chỉ thiện chí trước các cuộc đàm phán thực sự. Nhưng nếu nhìn vào quá khứ, có thể thấy mọi thỏa thuận Nga - Ukraine được duy trì đều nhỏ, cụ thể và có thể kiểm chứng, còn mọi thỏa thuận lớn hơn đều sụp đổ.

Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn ở Oleshky

Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn ở Oleshky

TPO - Sáng 27/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn tạm thời đã có hiệu lực tại thị trấn Alyoshki (Ukraine gọi là Oleshky), nằm trên tiền tuyến thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và sơ tán thường dân.

Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đặt cược vào 'tình bạn chưa có tiền lệ' với Tổng thống Mỹ

Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đặt cược vào 'tình bạn chưa có tiền lệ' với Tổng thống Mỹ

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự hào khoe về sự ủng hộ mà ông nhận được từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước thềm cuộc bầu cử tại Israel. Ông gợi ý rằng nếu mình tái đắc cử, cả hai nhà lãnh đạo có thể khởi động lại chiến dịch nhằm vào Iran, sau khi ông Trump tuyên bố rằng họ nên "hoàn tất công việc này".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe