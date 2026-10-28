Houthi tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả-rập Xê-út

TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út bằng tên lửa đạn đạo. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất của vương quốc.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc giao tranh ngày càng leo thang giữa Yemen và Ả-rập Xê-út tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công các máy bay quân sự của Ả-rập Xê-út và đẩy lùi đợt tiến công của lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ.

Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi, nói rằng cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura đã gây ra hỏa hoạn. Ngoài nhà máy lọc dầu, khu vực còn có 1 cảng xuất hàng nằm bên vịnh Ba Tư, về phía tây eo biển Hormuz.

Ras Tanura có công suất lọc dầu 550.000 thùng/ngày. Nhà máy này từng phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian, khi cuộc chiến Iran bắt đầu nổ ra.

Gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Ả-rập Xê-út được vận chuyển qua 2 cảng chính: Ras Tanura ở vịnh Ba Tư và Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Cả 2 cảng đều từng bị Houthi tấn công.

Bloomberg dẫn lời nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, Ả-rập Xê-út đã khống chế được đám cháy gần khu vực cảng xuất hàng Ras Tanura.

Ngoài ra, Houthi tuyên bố đã tấn công 2 máy bay vận tải quân sự tại sân bay Najran và 1 căn cứ không quân ở Khamis Mushait; trong khi tòa nhà Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út tại thủ đô Riyadh và sân bay Abha cũng trở thành mục tiêu.

Ả-rập Xê-út chưa xác nhận các cuộc tấn công này.

Chiều 27/10, cơ quan phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út phát cảnh báo không kích tại thủ đô Riyadh trong khoảng thời gian ngắn.

Đến cuối ngày, cơ quan này cho biết các mảnh vỡ rơi xuống từ vụ đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo trên bầu trời Riyadh đã gây thiệt hại cho 1 tòa nhà, công trường xây dựng và 1 chiếc xe.

Liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.

Houthi khẳng định họ đã đẩy lùi đợt tiến công của các lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn, xuất phát từ phía nam eo biển Bab el-Mandeb.

Đầu tháng này, lực lượng chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã đẩy Houthi khỏi những khu vực ven biển mà lực lượng này chiếm giữ từ tháng 9, qua đó làm suy yếu sự kiểm soát của Houthi đối với tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng ở Biển Đỏ.

Các cuộc giao tranh đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2022.

Đầu tuần này, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan gặp các quan chức Iran tại Tehran, nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực.

Quốc hội Ai Cập đã cho phép quân đội nước này Ai Cập hỗ trợ bảo vệ Ả-rập Xê-út nếu được yêu cầu. Ai Cập đang cân nhắc tham gia hiệp ước phòng thủ chung với 3 nước nói trên.