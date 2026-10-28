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Thế giới

Du thuyền đột ngột ngừng chạy vì giá nhiên liệu tăng vọt, 650 khách mắc kẹt ở Campuchia

Bình Giang

TPO - Hành khách trên con tàu du lịch hạng sang vòng quanh thế giới vừa được thông báo rằng điểm dừng chân cuối cùng của họ là Campuchia, sau khi công ty du thuyền đình chỉ hoạt động vì chi phí nhiên liệu tăng cao “chưa từng có”.

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Tàu du lịch Odyssey của Villa Vie Residences.

Tàu du lịch Odyssey của Villa Vie Residences, với sức chứa 650 hành khách, đang neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 27/10, công ty cho biết họ “đang phối hợp với hành khách để sắp xếp việc rời tàu và tìm kiếm phương án lưu trú tạm thời”.

Ông Mikael Petterson - nhà sáng lập Villa Vie, nói với Bloomberg rằng công ty sẽ chi trả chi phí lưu trú và đi lại, nhưng chưa cung cấp kinh phí để hành khách rời khỏi Campuchia.

Theo công ty, chi phí nhiên liệu đã tăng hơn 300% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, khiến “mô hình vận hành hiện tại trở nên vô cùng khó khăn”.

Công ty cho biết chi phí nhiên liệu cho mỗi cabin trước đây chỉ mức khoảng 1.800 USD, nay đã tăng vọt lên 8.000 USD.

Tàu Odyssey hoạt động trên biển từ tháng 10/2024 và không vận hành theo mô hình của một hãng du thuyền thông thường.

Hành khách trên tàu có thể thuê cabin, mua cabin hoặc thuê theo hình thức thuê trước, mua sau.

Theo tài liệu giới thiệu, giá cabin dành cho người cư trú dài hạn dao động từ 130.000 USD - 440.000 USD đối với 1 phòng suite. Phí hằng tháng là khoảng 2.000 - 10.000 USD.

Theo trang web của công ty, con tàu khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, để thực hiện chuyến hải trình liên tục vòng quanh thế giới.

Hiện vẫn chưa rõ những hành khách và nhân viên bị mắc kẹt sẽ đi đâu sau khi xuống tàu tại Campuchia.

Thông cáo báo chí của công ty cho biết, họ “nhận thức được rằng đây là giai đoạn khó khăn và gây xáo trộn với hành khách và nhân viên trên tàu”.

Chi phí đi lại bằng máy bay, ô tô hay tàu biển đều tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Iran nổ ra. Giá dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ, bao gồm dầu diesel, xăng và nhiên liệu hàng không, đều tăng cao, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp, góp phần làm tăng lạm phát và gây tác động dây chuyền với nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 27/10, giá dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp - loại nhiên liệu thường được sử dụng cho tàu du lịch - là khoảng 960 USD/tấn. Mức giá này đã giảm so với đỉnh điểm trong thời chiến, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức chỉ hơn 500 USD trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra.

Theo lịch trình được cập nhật lần gần nhất vào ngày 20/10, trong năm 2026, tàu Odyssey đã ghé thăm các cảng biển từ Tonga đến Úc và dự kiến kết thúc năm tại Ấn Độ.

Công ty cho biết, kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, con tàu đã tìm cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách di chuyển chậm hơn và dành nhiều thời gian hơn tại các cảng. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không đủ để bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.

Hiện công ty đang đánh giá các phương án tái cơ cấu và bổ sung vốn trong 60 ngày tới.

Villa Vie không phải là doanh nghiệp duy nhất chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Giá nhiên liệu hàng không tăng cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hãng hàng không Spirit Airlines vào đầu năm nay.

Theo Bloomberg

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#Giá nhiên liệu #Du thuyền #Campuchia #Villa Vie

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