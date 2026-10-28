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Thế giới

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Brazil đưa tin, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã bí mật di chuyển sang Mỹ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Trước đó, ông Bolsonaro từng tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, đồng thời khẳng định ông không có kế hoạch rời khỏi đất nước.

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Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/10 cho biết, ông Bolsonaro cùng gia đình sẽ được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Hiện chưa rõ tung tích của ông Bolsonaro cùng vợ và các con. Một nguồn tin thân cận cho biết gia đình ông đã đặt chân đến Florida, nhưng từ chối tiết lộ địa điểm cụ thể.

Ông Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã thất bại sít sao trước ông Lula trong cuộc bầu cử vòng hai hôm 25/10, dù trước đó từng giành được nhiều phiếu hơn trong cuộc bầu cử vòng một vào đầu tháng này.

Ban đầu, ông Flavio Bolsonaro từ chối công nhận kết quả bầu cử và tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả này, với lý do thời gian bỏ phiếu đã được kéo dài thêm hai giờ.

“Họ sẽ không thể bịt miệng tôi. Họ sẽ không thể đe dọa tôi. Chúng ta hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục đấu tranh vì đất nước Brazil của chúng ta, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”, ông Bolsonaro nói trong một video được đăng tải hôm 26/10, mặc dù sau đó ông đã chấp nhận kết quả bầu cử.

Cuối ngày 26/10, ông Bolsonaro được yêu cầu nộp lại hộ chiếu trong vòng 24 giờ để phục vụ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và trốn tránh kiểm soát tài chính. Thượng nghị sĩ này có thể phải đối mặt với khả năng bị truy tố tại các tòa án cấp thấp hơn khi nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ của ông kết thúc vào ngày 31/1.

Tuy nhiên, ông Bolsonaro không tuân thủ yêu cầu và khẳng định rằng ông không có ý định bỏ trốn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đất nước”, ông nói. "Tôi sẽ nộp lại hộ chiếu của mình và tự bảo vệ bản thân trước một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa tôi”.

Việc ông Bolsonaro rời đi dường như khiến người quản lý chiến dịch tranh cử của ông bất ngờ.

"Chúng tôi ngạc nhiên trước tin tức này, bởi mới hôm qua thôi, chúng tôi còn thảo luận về việc ông Flavio - với 60 triệu phiếu bầu mà ông ấy nhận được - cần đảm nhận vai trò lãnh đạo phe đối lập”, Thượng nghị sĩ Rogerio Marinho phát biểu với các phóng viên.

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Phóng viên tập trung bên ngoài tư dinh của ông Bolsonaro ở Brasilia. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 27/10 tại Brasilia, Tổng thống Lula xác nhận ông đã biết tin ông Bolsonaro rời khỏi đất nước. Ông Lula gọi đây là hành động đáng xấu hổ, đồng thời cho rằng lẽ ra ông Bolsonaro nên ở lại Brazil để chứng minh sự trong sạch của mình.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào ông Bolsonaro có thể rời khỏi đất nước. Một quan chức cấp cao của Cảnh sát Liên bang cho biết, ông Bolsonaro đã rời đi không qua bất kỳ cửa khẩu xuất nhập cảnh chính thức nào.

Việc ông Bolsonaro rời khỏi Brazil có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự rạn nứt giữa hai quốc gia đông dân nhất châu Mỹ. Ông Lula từng cáo buộc Washington “bắt tay” với gia đình Bolsonaro nhằm đưa họ trở lại nắm quyền. Hãng Reuters cũng đưa tin về một chiến dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ, được cho là nhằm hỗ trợ gia đình Bolsonaro trở lại vai trò lãnh đạo.

Cha của ông Flavio Bolsonaro - cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - hiện đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trước ông Lula trong cuộc bầu cử năm 2022. Sau thất bại đó, ông Bolsonaro cha từng sang Mỹ một thời gian trước khi trở về Brazil. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng vụ án này mang động cơ chính trị.

Trước đây, ông Lula từng đảm nhiệm cương vị tổng thống trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2003 đến năm 2010. Ông bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018 sau khi bị kết tội tham nhũng và phải ngồi tù. Sau đó, Tòa án Tối cao Brazil đã hủy bỏ các bản án đối với ông, khôi phục các quyền chính trị và cho phép ông tham gia tranh cử vào năm 2022.

RT, Reuters

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#bầu cử Tổng thống Brazil #Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva #Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro

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