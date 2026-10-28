Suýt mất mạng dưới dao chồng cũ, người vợ vẫn xin giảm án cho bị cáo

TPO - Bị chồng cũ đâm liên tiếp, gây tổn thương cơ thể 56%, chị Nguyễn Thị Hà L. vẫn ít nhất hai lần đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì nghĩ đến các con.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng (SN 1987, trú phường Đông Hà) 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hùng tại phiên toà sơ thẩm.

Tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Hà L. (SN 1988, trú phường Đông Hà), bị hại đồng thời là vợ cũ của Hùng, ít nhất hai lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Dù từng bị Hùng đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng, chị L. vẫn nghĩ đến các con khi nói về hình phạt dành cho chồng cũ. Chị cho biết hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên chị không yêu cầu Hùng bồi thường dân sự.

Theo hồ sơ, Hùng và chị L. kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, Hùng có quan hệ tình cảm với người khác khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, sau đó ly hôn.

Sau ly hôn, Hùng muốn hàn gắn nhưng chị L. không đồng ý. Thấy vợ cũ đi lại với người khác, Hùng ghen tuông, nhiều lần đe dọa giết chị, không để gia đình chị được sống yên ổn.

Ngày 13/5/2026, Hùng thuê ô tô để đi lại và theo dõi chị L. Ngày hôm sau, thấy chị đi cùng bạn, Hùng tiếp tục nhắn tin đe dọa. Tối cùng ngày, Hùng nảy sinh ý định dùng dao đâm vợ cũ rồi tự sát.

Khoảng 6h ngày 15/5, Hùng mang theo dao bấm, lái ô tô từ nhà bố mẹ đến gần nơi chị L. sinh sống để chờ. Phát hiện chị điều khiển xe máy chở hai con đi học, Hùng lái xe bám theo.

Sau khi chị L. đưa các con đến trường và quay về, Hùng lái ô tô ép xe máy, buộc chị dừng lại. Nhìn thấy Hùng, chị bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1A nhưng tiếp tục bị đuổi theo.

Chị L. chạy vào phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường Đông Thanh cũ để tránh. Hùng đỗ ô tô gần đó, giấu dao sau lưng rồi đi vào phòng, đâm liên tiếp hai nhát vào vùng bụng và nách phải của chị. Khi nạn nhân bỏ chạy, Hùng tiếp tục đâm một nhát vào vai phải.

Chị L. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị là 56%.

Sau khi gây án, Hùng lái ô tô về nhà bố mẹ, dùng dao tự đâm vào cổ nhằm tự sát nhưng không chết. Khoảng 7h50 cùng ngày, Hùng đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Cơ quan chức năng thu giữ con dao bấm bị cáo sử dụng gây án. Kết luận giám định xác định con dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xem xét hồ sơ cùng các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên mức án trên.