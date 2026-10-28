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Pháp luật

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Tan cửa nát nhà vì lời trấn an ‘của Shark Bình đó, yên tâm mà nạp’

Hoàng An

TPO - Được nhân viên của Mr Pips giới thiệu nạp tiền đầu tư qua ví Ngân Lượng của Shark Bình, người phụ nữ rót 6 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

"Của Shark Bình đó, yên tâm mà nạp"

Sau hai ngày kiểm tra nhân thân người tham gia tố tụng và công bố cáo trạng, sáng nay (28/10) HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội chính thức xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trước đó, Tòa dành thời gian cho bị hại trình bày quan điểm cũng như phương thức, thủ đoạn các bị cáo áp dụng để “lôi kéo” nạp tiền.

Theo ghi nhận, điểm chung khiến bị hại lấn sâu vào ma trận lừa đảo chính là “muốn gỡ lại tiền gốc”, “muốn gồng lỗ, chống cháy tài khoản”. Khi được nhân viên của Mr Pips tư vấn và đe dọa, dù nhiều người lâm cảnh “kiệt quệ” vẫn vay mượn khắp nơi, thậm chí bán tài sản để nạp thêm tiền sau đó mất trắng.

Các bị hại đánh giá hành vi của bị cáo là vô cùng tàn nhẫn, “không khác gì giết người”, đẩy người ta đến đường cùng, muốn tự sát.

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Bị hại xếp hàng vào phòng xét xử.

Như anh H., dù đến tận trụ sở văn phòng đường dây lừa đảo tại đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), gặp trực tiếp các đối tượng nhưng anh vẫn bị chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Anh cho biết, ban đầu được chúng gọi điện anh nói thẳng là lừa đảo. Khi đối tượng Từ Quang Huy chụp căn cước công dân và dụ đến gặp trực tiếp tại văn phòng, anh H. dần tin tưởng nạp tiền và mất hết.

Còn chị K. (bị hại) cho biết, bị lừa vì tin vào quảng cáo là nạp tiền qua ví Ngân Lượng của Shark Bình (bị cáo Nguyễn Hòa Bình). Theo chị, nhân viên của Mr Pips cứ động viên “của Shark Bình đó, yên tâm mà nạp”. Chị “rót” vốn 6 tỷ đồng vào sàn và phát hiện ra bị lừa, cuối cùng chị rút được lại chỉ một lượng tiền rất nhỏ.

Dọa tự sát để đòi tiền nhưng bị nói "chị chết thì chị thiệt"

Đã 5 năm trôi qua, chị T. (40 tuổi, bị hại quê Lào Cai) vẫn chưa hết ám ảnh khi mất tiền tỷ vào tay nhóm lừa đảo do Mr Pips cầm đầu.

Theo lời kể, khoảng tháng 7/2021, chị T. bất ngờ được mời tham gia một nhóm đầu tư chứng khoán trên Zalo. Thời gian đầu, các thành viên liên tục chia sẻ thông tin thị trường, đăng tải hình ảnh giao dịch và khoe khoản lợi nhuận hấp dẫn, những hình chia sẻ này chị không quan tâm, cũng không có ý tham gia nhưng lần lượt nhiều thành viên trong nhóm chủ động nhắn giới thiệu về cơ hội kiếm tiền với chứng khoán quốc tế, chị T. tò mò, nạp từ 100 – 200 USD.

Sau khi nạp và giao dịch, tài khoản của chị có lợi nhuận đúng như giới thiệu. Từ đây, chị lấn sâu vào “cái bẫy” đã được bọn lừa đảo giăng sẵn.

“Họ bảo tôi phải nạp nhiều thì mới có lãi nhiều, tôi cũng tin tưởng làm theo đầu óc như mụ mẫm”, chị T. nói. Chỉ từ vài trăm USD nạp ban đầu chị dần “bơm” vào sàn 500 triệu đồng, rồi tăng lên 1,3 tỷ đồng. Cùng lúc này, tài khoản giao dịch liên tục báo thua lỗ.

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Mr Pips đeo kính đen ngồi giữa và Shark Bình nhắm mắt ngồi hàng ghế sau.

Trước nguy cơ mất trắng, chị liên hệ nhân viên tư vấn để tìm cách xử lý. Thay vì hướng dẫn rút tiền, những người này giải thích rằng thị trường đang biến động, đồng thời cảnh báo nếu không tiếp tục nạp tiền tài khoản có thể bị “cháy”.

Lo bị mất vốn, chị T. vay mượn người thân, đồng nghiệp thêm 400 triệu đồng để nạp. Khi tổng số tiền "bơm" vào sàn chứng khoán “ảo” lên đến 1,7 tỷ đồng, chị T. bắt đầu nghi ngờ bị lừa.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị T. hoảng loạn liên tục gọi điện cho nhân viên tư vấn cầu xin họ tìm cách giúp mình thu hồi số tiền đã mất, nếu không chị sẽ tự tử. Tuy nhiên, câu trả lời chị nhận lại từ nhóm nhân viên của Mr Pips là "chị chết thì chị thiệt".

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#Vụ Mr Pips lừa đảo #Lừa đảo Mr Pips #Mr Pips #Shark Bình #Cổng ngân lượng

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