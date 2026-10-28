Tiêm vaccine rồi vẫn mắc viêm màng não mô cầu

report Hiểu đúng để phòng bệnh

Host Mỹ Vân: Thưa Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, hiện có những loại vaccine não mô cầu nào? Tiêm một loại có phòng được tất cả nhóm gây bệnh không? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của trẻ nhỏ?

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh - Chuyên gia Ban cố vấn cấp cao, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu:

Vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) có nhiều nhóm huyết thanh khác nhau, trong đó sáu nhóm A, B, C, W, và Y là những nhóm quan trọng gây bệnh ở người. Các nhóm này đều có khả năng gây bệnh não mô cầu xâm lấn nguy hiểm như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh - Chuyên gia Ban cố vấn cấp cao, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu. Ảnh: Khoa Nam.

Hiện nay, tại Việt Nam có các loại vắc xin giúp phòng ngừa năm nhóm huyết thanh A, B, C, W và Y, gồm:

- Vắc xin não mô cầu cộng hợp ACWY: Như MenQuadfi, Nimenrix và Menactra, giúp phòng bệnh do bốn nhóm huyết thanh A, C, W và Y.

- Vắc xin não mô cầu nhóm B (MenB): Điển hình là Bexsero, giúp phòng bệnh do các chủng não mô cầu nhóm B được vắc xin bao phủ.

- Vắc xin não mô cầu nhóm B và C (BC): Như VA-Mengoc-BC, giúp phòng bệnh do nhóm C và các chủng nhóm B phù hợp với thành phần kháng nguyên của vắc xin.

Điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý là mỗi loại vắc xin có phạm vi bảo vệ riêng, không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Chẳng hạn, trẻ đã tiêm vắc xin ACWY vẫn có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Ngược lại, tiêm vắc xin nhóm B không đồng nghĩa với việc trẻ đã được bảo vệ trước các nhóm A, C, W và Y.

Vì vậy, để mở rộng phạm vi bảo vệ trước năm nhóm huyết thanh A, B, C, W và Y, bác sĩ có thể tư vấn phối hợp các loại vắc xin phù hợp, căn cứ vào độ tuổi, tiền sử tiêm chủng, tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm của từng người. Tuy nhiên, cần hiểu rằng vắc xin không bảo đảm phòng bệnh tuyệt đối 100%, đặc biệt khả năng bảo vệ trước các chủng khác nhau trong cùng nhóm B có thể không đồng đều. Các vắc xin vừa nêu cũng chưa có thành phần phòng não mô cầu nhóm X.

Với một căn bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng như não mô cầu, phụ huynh nên chủ động kiểm tra lịch sử tiêm chủng của trẻ, tham khảo ý kiến bác sĩ để hoàn thiện lịch tiêm phù hợp, thay vì chỉ quan tâm đến nhóm vi khuẩn đang được ghi nhận trong các ca bệnh gần đây.

Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc trước hết vào loại vắc xin đã tiêm và nhóm huyết thanh gây bệnh. Người đã hoàn thành lịch ACWY vẫn có thể mắc bệnh do nhóm B; người đã tiêm vắc xin nhóm B vẫn có nguy cơ mắc bệnh do các nhóm không được bao phủ. Ngoài ra, riêng nhóm B có sự đa dạng về kháng nguyên giữa các chủng, nên vắc xin có thể không phòng được mọi chủng nhóm B.

Các yếu tố khác bao gồm số mũi đã hoàn thành, khoảng thời gian từ khi tiêm, độ tuổi, khả năng đáp ứng miễn dịch và tình trạng sức khỏe. Miễn dịch có thể suy giảm theo thời gian; người không có lách, thiếu hụt bổ thể hoặc đang dùng thuốc ức chế bổ thể có nguy cơ mắc bệnh cao dù đã tiêm chủng.

Đối với các vắc xin cần nhiều mũi, việc mới tiêm mũi đầu không đồng nghĩa với đã hoàn thành phác đồ. Mặt khác, trẻ có thể đã phơi nhiễm vi khuẩn trước khi cơ thể tạo được đáp ứng bảo vệ sau tiêm. Miễn dịch cũng không duy trì mãi ở một mức: CDC ghi nhận mức bảo vệ sau MenACWY giảm dần ở nhiều thanh thiếu niên trong khoảng 5 năm, còn kháng thể sau MenB có thể giảm nhanh hơn. Điều này không có nghĩa mọi người đều hết bảo vệ tại một mốc cố định, mà cho thấy lý do phải đánh giá chỉ định mũi nhắc theo tuổi và nguy cơ.

Ở người không có lách, thiếu hụt bổ thể hoặc sử dụng các thuốc ức chế bổ thể, nguy cơ mắc bệnh có thể cao dù đã tiêm chủng. Bởi vậy, chúng tôi không khuyến khích phụ huynh tự kết luận mức bảo vệ chỉ từ số mũi đã tiêm hay tự tìm xét nghiệm kháng thể để thay cho tư vấn chuyên môn. Điều cần làm là đối chiếu lịch sử tiêm, hoàn thiện những mũi còn thiếu và đi khám khẩn cấp khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Vì vậy, tiêm chủng cần đi cùng theo dõi sức khỏe và các biện pháp phòng bệnh. Nếu trẻ xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt sau khi tiếp xúc gần với ca bệnh, phụ huynh vẫn phải đưa trẻ đi khám ngay, không chủ quan vì cho rằng đã tiêm đủ vắc xin.