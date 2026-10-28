Bí thư Hà Nội chỉ ra những quyết sách lớn tại kỳ họp HĐND mang tính 'lịch sử'

TPO - Nói về kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng “đây là một kỳ họp quan trọng có tính lịch sử vì sẽ xem xét quyết nghị thông qua những việc lớn, quan trọng của thành phố trong trước mắt cũng như lâu dài”.

Ngày 28/10, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 22 nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp có tính lịch sử

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng “đây là một kỳ họp quan trọng có tính lịch sử vì sẽ xem xét quyết nghị thông qua những việc lớn, quan trọng của thành phố trong trước mắt cũng như lâu dài”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, kỳ họp lần này xem xét nhiều nội dung lớn, từ cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư đường sắt đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ, đến các chính sách an sinh xã hội, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, tái thiết chỉnh trang đô thị và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Theo ông Trần Đức Thắng, các quyết sách về đường sắt đô thị, thiết chế văn hóa, thể thao, tái thiết không gian đô thị trung tâm và xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng đều có tác động sâu rộng đến cấu trúc, diện mạo và phương thức phát triển của Thủ đô.

“Đây là những việc cần phải làm, những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ và những nguồn lực cần phải được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đối với chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan điểm phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân.

"Phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang tái thiết đô thị không chỉ để xây dựng những công trình hiện đại, những không gian đẹp hơn mà trước hết phải tạo ra môi trường sống tốt hơn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân”, ông Thắng nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư; tập trung vốn cho những công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo sức lan tỏa và đóng góp cho tăng trưởng.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất phải gắn với khả năng thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Thành phố cần tránh để nguồn lực đất đai, ngân sách và vốn đầu tư bị đình trệ, chậm đưa vào phục vụ phát triển.

Về chính sách xã hội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh là đầu tư cho con người, tạo nền tảng phát triển bền vững.

“Mọi chính sách xã hội phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ.

Xem xét tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang tập trung thực hiện cao độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với yêu cầu không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung xem xét 22 nghị quyết, thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng. Đặc biệt, về phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài, thành phố tập trung vào các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là 12 dự án trên địa bàn thành phố.

“Đây là những vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để những tồn tại tiếp tục gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.