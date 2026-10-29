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Thế giới

Triều Tiên dồn dập phóng hàng chục tên lửa đạn đạo giữa sức ép quốc tế

Bình Giang

TPO - Trưa nay (29/10), quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Đông Hải (tên quốc tế là Biển Nhật Bản).

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Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), nước này phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 12h30 trưa. Tầm bay của các tên lửa chưa được công bố.

“Quân đội chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác, để chuẩn bị ứng phó với khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa”, báo Korea Herald dẫn thông cáo của JCS cho biết.

Theo thông cáo, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang chia sẻ thông tin về các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đây là đợt phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ phóng đầu tiên sau 17 ngày, kể từ khi nước này phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía Đông Hải hôm 12/10. Một số tên lửa được phóng trong đợt đó đã bay xa hơn 900 km.

Vụ phóng mới nhất diễn ra 1 ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và các đối tác tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, trong bối cảnh áp lực quốc tế lên Bình Nhưỡng gia tăng trở lại vì chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm qua, 11 quốc gia cùng Liên minh châu Âu hoan nghênh các biện pháp trừng phạt gần đây nhằm vào hoạt động đưa lao động Triều Tiên ra nước ngoài, các hoạt động trên không gian mạng và hợp tác quân sự với Nga. Đồng thời, các bên kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện đầy đủ những nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng.

Hàng loạt diễn biến gần đây khiến tình hình bán đảo Triều Tiên nóng lên, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thể hiện ý muốn nối lại gặp gỡ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhiều chuyên gia Mỹ nhận định, Trung Quốc khó có khả năng đóng vai trò trung gian cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa ông Trump và ông Kim.

Trong chương trình podcast của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 28/10, ông Sydney Seiler - từng là sĩ quan tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Triều Tiên, cho rằng cả Bình Nhưỡng và các bên chủ chốt khác đều không cảm thấy cần phải khẩn trương nối lại đàm phán Mỹ – Triều.

“Không bên nào, bao gồm cả ông Kim Jong Un, cảm thấy cấp bách phải nối lại đối thoại ngay lúc này. Trên thực tế, việc từ chối đối thoại còn mang lại nhiều lợi ích”, ông Seiler nói.

“Tôi không thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro chính trị như cách ông Moon Jae-in từng làm. Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn làm điều đó”, ông Seiler nói về nỗ lực của cựu Tổng thống Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh Mỹ - Triều trước đây.

Ông Victor Cha, người phụ trách chương trình nghiên cứu Triều Tiên tại CSIS, cũng đưa ra quan điểm tương tự. Ông cho rằng Bắc Kinh có thể sẵn sàng cung cấp địa điểm tổ chức cuộc gặp, nhưng sẽ không muốn tiến hành những nỗ lực ngoại giao đáng kể để thu xếp sự kiện này.

Theo Korea Herald, Yonhap

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#Triều Tiên #Tên lửa đạn đạo #Hàn Quốc #Bán đảo Triều Tiên

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