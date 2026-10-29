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Thế giới

Mỹ cảnh báo các đồng minh chuẩn bị kịch bản nối lại tấn công Iran

Bình Giang

TPO - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Trung Đông và đồng minh trong khu vực, rằng họ cần chuẩn bị cho khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cũng như nguy cơ Iran trả đũa các nước này, AP dẫn thông tin từ 2 nhà ngoại giao nắm được thông tin cho biết.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trước khi lên chuyên cơ ngày 28/10. (Ảnh: AP)

Hai nhà ngoại giao giấu tên nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành đợt tấn công mới vào Iran hay không. Tuy nhiên, ông Trump nhiều lần tuyên bố đang cân nhắc hành động quân sự mới sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc.

Những tín hiệu này đang đặt khu vực trong tình trạng cảnh giác cao độ, trước nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Nhà Trắng và các quan chức Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng Tehran “tiếp tục tạo cơ hội để ngoại giao thành công”, và đang phối hợp với các bên trung gian để xem xét những ý tưởng mà Iran đưa vào đề xuất từ tháng trước. Đề xuất này đã bị ông Trump thẳng thừng bác bỏ, nhưng Tehran vẫn muốn sử dụng nó làm cơ sở để quay lại thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE vừa ra tuyên bố kêu gọi các bên “hành động khôn ngoan và theo đuổi giải pháp chính trị để kiềm chế căng thẳng”, ngăn chặn nguy cơ tái diễn các hoạt động quân sự toàn diện.

Theo 2 nhà ngoại giao, Mỹ đã thông báo với các đồng minh trong khu vực rằng đợt tấn công quân sự mới có thể kéo dài vài ngày. Tuy nhiên, các quan chức khu vực đang chuẩn bị ứng phó khả năng Iran và một số lực lượng ủy nhiệm của nước này trả đũa, khiến cuộc giao tranh có thể kéo dài hơn nữa.

Giới chức Mỹ cũng khuyến cáo đồng minh thực hiện những biện pháp phòng ngừa, dự liệu khả năng Iran đáp trả bằng cách tấn công cơ sở năng lượng và những hạ tầng thiết yếu khác.

Chưa rõ quân đội Mỹ sẽ cần bao lâu sau ngày bầu cử để sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu quyết định được đưa ra.

Cuối tháng trước, Lầu Năm Góc điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng các tàu đổ bộ chở lính thủy đánh bộ từ San Diego tới vịnh Ba Tư, nhằm tăng cường lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực. Tổng cộng đợt triển khai này có khoảng 9.000 quân nhân.

Vào thời điểm đó, một quan chức Mỹ cho biết đợt điều động có thể đưa lực lượng hải quân Mỹ tại khu vực lên quy mô đặc biệt lớn, với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay. Quy mô hiện diện quân sự như vậy mới chỉ xuất hiện một vài lần trong 2 thập niên qua. Hồi tháng 4, Hải quân Mỹ triển khai 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông, lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Trong những tuần gần đây, ông Trump tập trung vận động tranh cử cho các ứng viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử ngày 3/11, đồng thời né tránh trả lời rõ ràng về bước đi tiếp theo với Iran.

Cuộc chiến đang trở thành gánh nặng lớn đối với các ứng viên Cộng hòa, khi họ tìm cách thuyết phục cử tri vốn đã mệt mỏi vì giá xăng tăng. Đây là một hệ quả của cuộc chiến, đồng thời đẩy chi phí tăng cao trên gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu.

Theo ước tính mới nhất mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội Mỹ, chi phí cuộc chiến với Iran mà người nộp thuế Mỹ phải gánh chịu đã tăng lên 47,1 tỷ USD.

Theo AP
#Iran #Bầu cử giữa kỳ #Tổng thống Trump

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