Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Một trong những nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga trúng hỏa lực

Minh Hạnh

TPO - Nhà máy hóa chất Azot tại thành phố Novomoskovsk (tỉnh Tula, Nga) đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Theo phân tích từ các nguồn tin mở dựa trên hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ phân xưởng sản xuất amoniac AM-70 của nhà máy.

9ab06abcec310476c46d9775728460911793165041.jpg
bd675f88f56e3c24e0f326d5f917d32d1793164709.jpg
Hình ảnh vụ cháy tại nhà máy Azot. (Ảnh: Telegram)

Thống đốc Lula - ông Dmitry Milyaev - xác nhận đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tỉnh này. Ông cũng đề cập đến những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp ở Novomoskovsk.

Theo kênh Telegram Exilenova+, nhà máy hóa chất Azot thuộc tập đoàn EuroChem và là một trong những nhà sản xuất phân bón nitơ lớn nhất tại Nga. Nhà máy này sản xuất amoniac, amoni nitrat, urê và methanol.

07c039dcf8c5d49e35f2fd68a483bc46.jpg
e996b717609033be75ce2015e9c764921793164315.jpg
Vị trí nơi xảy ra vụ cháy nhìn từ ảnh vệ tinh. (Ảnh: Pravda)

Đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nhà máy Azot đóng vai trò quan trọng vì cung cấp axit nitric cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk - nơi chuyên sản xuất thuốc nổ.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy Azot bị tấn công bằng máy bay không người lái. Trước đó, nhà máy này từng bị nhắm mục tiêu hồi tháng 6.

Cũng trong đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy thép ở thành phố Lipetsk (Nga) sau một vụ tấn công của Ukraine.

Đáp lại, các lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander và 88 máy bay không người lái, cùng một số tên lửa hành trình các loại nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Vũ khí Nga đã bắn trúng 8 địa điểm, trong khi các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ rơi xuống 2 địa điểm.

Trên tiền tuyến, đã có tổng cộng 191 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày 28/10. Phía Nga thực hiện các đợt tấn công mạnh mẽ nhất tại các mặt trận Pokrovsk, Kostiantynivka và Huliaipole.

Trong khi đó tại thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson), quan sát viên nhân quyền Ukraine cho biết tính đến chiều 27/10, lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vẫn đang được tuân thủ nghiêm túc.

“Lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến 22h59 ngày 1/11. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào từ cả hai phía", quan sát viên nói.

Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ diễn ra đúng kế hoạch, "để chúng ta có thể hỗ trợ người dân tại Oleshky - những người đang rất mong chờ sự giúp đỡ".

Pravda

Xem thêm

#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #nhà máy hóa chất Azot #công nghiệp quốc phòng #xung đột Nga - Ukraine

Cùng chuyên mục

Gặp nữ thanh niên xung phong cầm liềm bắt sống phi công Mỹ

Gặp nữ thanh niên xung phong cầm liềm bắt sống phi công Mỹ

TPO - Từng cầm liềm bắt sống phi công Mỹ giữa “tọa độ lửa” Truông Bồn, nữ thanh niên xung phong Phạm Thị Thuần ghi dấu ấn bằng lòng dũng cảm giữa chiến tranh. Hòa bình lập lại, bà tiếp tục vượt qua những truân chuyên đời thường bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống.

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

TPO - Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) có giá trị sử dụng không quá 6 tháng theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ giải thích việc gọi khám lại với người từng chưa đủ sức khỏe, đồng thời hướng dẫn thủ tục đề nghị giám định khi công dân không đồng ý kết quả.

Tiếp sức thao trường trước cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ lớn

Tiếp sức thao trường trước cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ lớn

TPO - Những cánh tay giơ cao theo tiếng hát, nước mát trao tận tay chiến sĩ và lời chúc sinh nhật giữa mùa luyện tập… Các hoạt động tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4) mang đến những khoảng thời gian sôi nổi, ấm áp cho bộ đội đang khẩn trương chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quy mô lớn.

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

TPO - Mỹ và Nga được cho là đang thảo luận các thỏa thuận kinh tế liên quan đến khí đốt tại Alaska và phân bón, trong bối cảnh Washington tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe