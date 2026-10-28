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Dằm tre đâm vào tay, cụ bà rơi vào nguy kịch

Thanh Hiền

TPO - Chỉ từ một vết dằm tre đâm vào tay khi quét nhà, cụ bà rơi vào tình trạng suy hô hấp, đe dọa tính mạng do uốn ván toàn phát.

Ngày 28/10, Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay vừa cứu sống một cụ bà 77 tuổi bị uốn ván nguy kịch sau khi dằm tre nhỏ đâm vào tay.

Bệnh nhân nhập viện với các cơn co cứng tay chân, cứng hàm. Nguyên nhân được xác định là do dằm tre đâm vào tay từ một tháng trước chưa được xử lý triệt để.

Tình trạng nhanh chóng trở nặng: co cứng toàn thân liên tục, suy hô hấp, buộc phải mở khí quản, thở máy và dùng thuốc giãn cơ liên tục.

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Cụ bà 77 tuổi qua cơn nguy kịch, được xuất viện sau khi bị uốn ván từ vết dằm nhỏ.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân gặp biến chứng nặng như viêm phổi đa kháng thuốc, dò khí – thực quản. Nhờ nỗ lực theo dõi sát sao và tích cực điều trị , bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở tốt, rút canuyn và xuất viện về với gia đình.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Sơn (Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng) cho hay, vi khuẩn uốn ván rất dễ xâm nhập qua vết đâm xuyên hoặc có dị vật, nguy cơ tử vong rất cao khi bước vào giai đoạn toàn phát. Người dân cần lưu ý rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để xử trí đúng cách. Không tự ý đào, khoét vết thương hoặc lấy dị vật nằm sâu. Khi có biểu hiện cứng hàm, khó nuốt hoặc co cứng cơ sau chấn thương cần đến bệnh viện ngay.

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