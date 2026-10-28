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Sức khỏe

Diana Unicharm và đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội

PV

Vừa qua, Công ty Cổ phần Diana Unicharm vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương vì những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 trong lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 với chủ đề Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Diana Unicharm là một trong 9 doanh nghiệp FDI tiêu biểu được vinh danh đợt này vì những đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Sự ghi nhận này là dấu mốc ý nghĩa, khẳng định chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp khi luôn gắn kết hoạt động kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - trao tặng kỷ niệm chương cho Tổng giám đốc Takahiro Okada.

Ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm - phát biểu: “Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với những nỗ lực của Diana Unicharm cho công tác an sinh xã hội trong thời gian qua. Tại Diana Unicharm, chúng tôi nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và các hoạt động hướng tới cộng đồng, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân vì một Việt Nam thịnh vượng”.

Trong suốt những năm qua, Diana Unicharm đã liên tục triển khai nhiều chương trình cộng đồng, từ việc hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đến các sáng kiến dài hạn về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em và các các hoạt động khuyến khích sự tham gia của cán bộ, nhân viên.

Doanh nghiệp Nhật Bản tiên phong hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ

Giai đoạn 2024-2026, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt thiên tai và bão lũ diễn biến phức tạp, liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và sinh kế cho đồng bào nhiều địa phương.

Trong bối cảnh khó khăn đó, phát huy truyền thống tương thân tương ái, Diana Unicharm đã khẩn cấp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, kết hợp giữa nguồn lực tài chính và việc trao tặng các sản phẩm vệ sinh cá nhân thiết yếu thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các chương trình hướng trọng tâm vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của người dân vùng lũ - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - qua đó chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

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Diana Unicharm đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ khẩn cấp chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong giai đoạn 2024-2026.

Chương trình giáo dục học đường cho nữ sinh

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, Diana Unicharm đặc biệt chú trọng các sáng kiến trách nhiệm xã hội mang tính chiến lược dài hạn, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em nhằm kiến tạo những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Tiêu biểu trong số đó là chương trình giáo dục sức khỏe tuổi dậy thì Là con gái thật tuyệt do thương hiệu Diana khởi xướng, phối hợp triển khai cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế). Chương trình hỗ trợ nữ sinh trung học cơ sở trên cả nước trang bị kiến thức về tuổi dậy thì, chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt, qua đó tiếp thêm sự tự tin để các em vững vàng bước vào hành trình trưởng thành.

Trong năm học 2026-2027 với chủ đề Hành trình từ Đô thị tới Biên cương, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại hơn 180 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố, hướng tới hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng. Trong đó, 100 trường nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được ưu tiên triển khai nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

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Góc nữ sinh tại phòng y tế trường học cung cấp băng vệ sinh Diana cho trường hợp đột xuất, hỗ trợ hơn 120,000 nữ sinh tại 20 tỉnh thành trên cả nước.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội từ mỗi thành viên

Tại Diana Unicharm, trách nhiệm xã hội không chỉ bắt nguồn từ tiềm lực doanh nghiệp mà còn được vun đắp từ tinh thần sẻ chia của từng cán bộ, công nhân viên. Tiêu biểu là chương trình chạy bộ Across Vietnam - One Diana Unicharm - hoạt động thường niên thu hút hàng nghìn người lao động tham gia nhằm thúc đẩy văn hóa gắn kết và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, mỗi bước chạy trong khuôn khổ chương trình còn gắn liền với ý nghĩa nhân văn sâu sắc qua hoạt động gây quỹ từ việc mua sắm vật phẩm lưu niệm nội bộ. Toàn bộ số tiền quyên góp được quy đổi thành những phần quà thiết thực, trao tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh - địa phương đặt nhà máy sản xuất của công ty - thể hiện cam kết gắn bó lâu dài và trách nhiệm với cộng đồng sở tại.

Bên cạnh đó, Diana Unicharm còn kiên định duy trì các sáng kiến cộng đồng mang chiều sâu nhân văn, nổi bật là chương trình hiến máu nhân đạo thường niên. Hoạt động này đã huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên, đóng góp hàng trăm nghìn ml máu vào ngân hàng máu quốc gia, qua đó kịp thời bổ sung nguồn lực quý giá phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong những thời điểm nguồn máu dự trữ trên cả nước gặp nhiều khó khăn, khan hiếm.

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Diana Unicharm ủng hộ hàng chục nghìn sản phẩm gồm băng vệ sinh Diana, tã trẻ em và khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cùng dung dịch vệ sinh Fresh & Care góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em duy trì vệ sinh cá nhân trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, phòng tránh dịch bệnh sau thiên tai.

Những sáng kiến này thể hiện nỗ lực xây dựng văn hóa trách nhiệm trong doanh nghiệp, khuyến khích mỗi thành viên chủ động tham gia các hoạt động xã hội và cùng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Việc được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì những đóng góp xuất sắc cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 là niềm tự hào lớn, đồng thời là động lực để Diana Unicharm tiếp tục kiên định với sứ mệnh phát triển bền vững.

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#Diana Unicharm #an sinh xã hội #trách nhiệm cộng đồng #hỗ trợ thiên tai #chăm sóc phụ nữ #chăm sóc trẻ em #MTTQ Việt Nam

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