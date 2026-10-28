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Phó Thủ tướng đôn đốc tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời khẩn trương xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp.

Khẩn trương xây dựng vị trí việc làm

Sáng 28/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, vùng trung du và miền núi phía bắc là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thu Giang)

Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng 2 con số được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương không chỉ đánh giá kết quả đã đạt được mà phải đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng lưu ý đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các dự án, công trình mà còn có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của từng địa phương và tăng trưởng chung của cả nước.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi thời gian của năm 2026 không còn nhiều. Các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp; xử lý tài sản công dôi dư, bố trí nguồn lực ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, yêu cầu khẩn trương xây dựng vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp.

Đây là nhiệm vụ lớn, khó, cần tập trung triển khai trong hai tháng còn lại để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Tăng trưởng chưa đồng đều

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn hẳn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Trong đó hai địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10% là Thái Nguyên và Phú Thọ.

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Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. (Ảnh: Thu Giang)

Đến ngày 25/10, tổng thu ngân sách toàn vùng đạt 138.000 tỷ đồng, bằng 99,27% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, bằng 146% dự toán.

Tuy nhiên, theo báo cáo, tăng trưởng của vùng vẫn chưa đạt mục tiêu và tiềm ẩn những yếu tố thiếu bền vững. Tăng trưởng kinh tế vùng phụ thuộc đáng kể vào Phú Thọ và Thái Nguyên, hai địa phương chiếm khoảng 56,4% quy mô kinh tế toàn vùng.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh trong vùng cơ bản đã hoàn thành kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bố trí kinh phí vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới, còn hạn chế.

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#tổ chức bộ máy #cán bộ công chức #chính quyền 2 cấp #vị trí việc làm #miền núi phía Bắc #tháo gỡ vướng mắc #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #tăng trưởng hai con số

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