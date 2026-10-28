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Nhịp sống Thủ đô

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Cầu Thăng Long dỡ rào chắn từ đêm 29/10, xe tải trên 2 tấn được lưu thông

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long, cho phép dỡ bỏ rào chắn từ 22h ngày 29/10, sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Quyết định này được đưa ra sau khi đơn vị thi công hoàn tất hạng mục thảm mặt đường bê tông xi măng phục vụ dự án lắp đặt hệ thống trạm cân kiểm soát tải trọng xe tự động. Nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, thời điểm dỡ rào và mở lại lưu thông được rút ngắn 12 ngày so với phương án phân luồng trước đó.

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Nút giao phía Bắc cầu Thăng Long được điều chỉnh tổ chức giao thông, tháo rào chắn từ 22h ngày 29/10 để thông xe sớm, trong khi các hạng mục lắp đặt trạm cân tải trọng tiếp tục được triển khai.

Cùng với việc dỡ bỏ rào chắn từ 22h ngày 29/10, toàn bộ các phương tiện từng thuộc diện hạn chế, phân luồng tạm thời từ ngày 15/9 sẽ được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo đúng hiện trạng ban đầu. Nhóm phương tiện được phục hồi lưu thông bao gồm: ô tô tải có tổng khối lượng từ 2 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và các tuyến xe buýt.

Đối với phần việc còn lại là lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng theo chiều từ sân bay Nội Bài về Cầu Giấy, đơn vị thi công sẽ triển khai rào chắn cục bộ theo hình thức cuốn chiếu từng làn trong tổng số 3 làn xe. Mỗi làn dự kiến thi công trong khoảng 2 ngày.

Trong suốt thời gian hoàn thiện thiết bị cân, các phương tiện vẫn được tổ chức lưu thông 2 chiều thông suốt trên 4 làn xe, bảo đảm năng lực thông hành đồng bộ với mặt cắt ngang của cầu Thăng Long. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội có trách nhiệm lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn, bố trí lực lượng phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông tại hiện trường.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi phương án điều chỉnh đến người dân và doanh nghiệp vận tải; đồng thời giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông tin cụ thể đến các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động khôi phục lộ trình phục vụ hành khách qua cầu.

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#cầu Thăng Long #dỡ rào chắn #xe tải 2 tấn #giao thông Hà Nội #trạm cân tải trọng #Sở Xây dựng Hà Nội

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