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Nhịp sống Thủ đô

Đề xuất siêu dự án hơn 22.000 tỷ đồng tái thiết toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng

TPO - Khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến được cải tạo, tái thiết không gian quy mô lớn với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 22.229 tỷ đồng. Siêu dự án nổi bật với kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại ngầm 4 tầng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Ngày 27/10, UBND Thành phố Hà Nội có tờ trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Mục tiêu đáng chú ý nhất của dự án là hình thành một không gian quảng trường lớn, kết nối trực tiếp hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khu vực trung tâm sẽ được mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông cũng như quy hoạch lại không gian ngầm.

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Quy hoạch hồ Hoàn Kiếm vừa được lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Siêu dự án này được chia thành 3 dự án thành phần với các nhiệm vụ cụ thể:

Dự án thành phần 1: Tập trung giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực với quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82 ha. Hạng mục này sơ bộ có mức đầu tư lớn nhất, lên tới 9.924 tỷ đồng và được chi trả hoàn toàn từ nguồn ngân sách Thành phố.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm tại khu vực Công viên, Quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Hạng mục trị giá 4.611 tỷ đồng này sẽ do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô làm nhà đầu tư.

Dự án thành phần 3: Xây mới khu vực Trụ sở UBND Thành phố, cải tạo Trụ sở HĐND Thành phố và chỉnh trang cảnh quan khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm. Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, cũng do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, Hà Nội dự kiến sử dụng 6 quỹ đất "vàng" rộng khoảng 7,31 ha với giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến đối ứng nằm tại phố Tràng Tiền, hai bên Bưu điện, Tăng Bạt Hổ, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng và khu vực Đông Anh. Toàn bộ các hạng mục của dự án đều có mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.

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#Hồ Hoàn Kiếm #Hà Nội #Giải phóng mặt bằng #Trung tâm thương mại ngầm #Đầu tư theo phương thức PPP #khải hoàn môn #Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô

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