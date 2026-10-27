Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Cầu Hồng Hà lộ hình hài sau một năm thi công

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.

VIDEO: Lắp đặt những phiến dầm đầu tiên, cầu Hồng Hà dần lộ hình hài.
tp_hh.jpg
Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà (thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) được thi công kết cấu phần trên. Các phiến dầm đầu tiên đã được lắp đặt, nối các nhịp trụ qua sông Hồng.
tp_hh2.jpg
Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
tp_hh7.jpg
Cuối tháng 10, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành; hai gói thầu xây lắp đang tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.
tp_hh6.jpg
Hiện công tác lao lắp dầm tại các đoạn cầu cạn được triển khai.
tp_hh8.jpg
tp_hh9.jpg
Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động triển khai dự án.
tp_hh12.jpg
Các hạng mục cầu dẫn và cầu vượt sông được triển khai.
tp_hh15.jpg
Đường dẫn cầu Hồng Hà nối vành đai 4.
tp_hh10.jpg
Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, hoàn thiện vào tháng 10/2027. Khi hoàn thành, cầu góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội.
img-7483.jpg
Vị trí thi công cầu trên bản đồ Google maps.

Xem thêm

#cầu Hồng Hà #Vành đai 4 #thi công cầu #lắp đặt dầm #sông Hồng #công trình giao thông

Cùng chuyên mục

Cải tạo con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô

Cải tạo con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô

TPO - Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.

Apple phản hồi về cú sốc iPhone Duo nứt màn hình

Apple phản hồi về cú sốc iPhone Duo nứt màn hình

TPO - Vừa lên kệ với giá đắt đỏ, chiếc iPhone Duo có màn hình gập đầu tiên của Apple liên tục đối mặt với tình trạng nứt, sọc màn hình, buộc hãng phải lên tiếng phản hồi và đưa ra chính sách hỗ trợ.

Bảo vật ở di sản chùa Côn Sơn

Bảo vật ở di sản chùa Côn Sơn

TPO - Trong chùa Côn Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bia "Thanh Hư động" - bút tích của vua Trần Nghệ Tông, bia "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" và bộ tượng Tam Thế Phật được công nhận là bảo vật quốc gia. Khu di tích Côn Sơn còn có đền thờ quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, cùng với bàn cờ tiên, suối Côn Sơn, Ngũ nhạc linh từ... hợp thành một quần thể di tích, danh thắng nổi tiếng.

TIN NHANH: Toàn cảnh ngày đầu phiên xét xử Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

TIN NHANH: Toàn cảnh ngày đầu phiên xét xử Mr Pips và đồng phạm chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

TPO - Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe