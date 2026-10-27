Cầu Hồng Hà lộ hình hài sau một năm thi công

TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.
TPO - Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.
TPO - Harry Kane đã vươn mình trở thành một chân sút vĩ đại khi sang Bayern Munich. Ngay mùa giải đầu tiên ở Bundesliga (chiến dịch 2023/24), anh ghi tới 36 bàn và đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu. Và ở mùa thứ 3, anh có Quả bóng Vàng.
TPO - Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.
TPO - Đến trưa 27/10, cuộc truy tìm 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an vẫn tiếp tục được duy trì gắt gao. Lực lượng công an chốt chặn mọi ngả đường liên quan, kiểm tra kỹ từng phương tiện, từng khoang hành khách, cốp xe đến thùng hàng.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến đảo Phuket, thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan, hứng chịu lũ quét và sạt lở đất. Dòng nước đục ngầu cuốn theo bùn đất, đá tảng tràn vào khu dân cư và các điểm du lịch, làm vỡ kính cửa hàng, nhấn chìm nhiều phương tiện.
TPO - Đêm 26/10, sau gần 10 tiếng bao vây, Công an tỉnh Thanh Hóa khống chế an toàn hai nghi phạm ma túy cầm kiếm cố thủ trên mái nhà 2 tầng tại xã Hà Long, Thanh Hóa.
TPO - Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có trình độ học vấn ấn tượng ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, có năng khiếu múa, nhào lộn, thuyết trình song ngữ.
TPO - Vừa lên kệ với giá đắt đỏ, chiếc iPhone Duo có màn hình gập đầu tiên của Apple liên tục đối mặt với tình trạng nứt, sọc màn hình, buộc hãng phải lên tiếng phản hồi và đưa ra chính sách hỗ trợ.
TPO - Phạm Vân Hà, 18 tuổi đến từ Hải Phòng là tân sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô hy vọng nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam sẽ triển khai dự án cải thiện sức khỏe răng miệng và mang nụ cười tới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Trong chùa Côn Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bia "Thanh Hư động" - bút tích của vua Trần Nghệ Tông, bia "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" và bộ tượng Tam Thế Phật được công nhận là bảo vật quốc gia. Khu di tích Côn Sơn còn có đền thờ quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, cùng với bàn cờ tiên, suối Côn Sơn, Ngũ nhạc linh từ... hợp thành một quần thể di tích, danh thắng nổi tiếng.
TPO - Sự kết hợp "nhiệt độ kép" giữa vận động cường độ cao và phòng xông hơi nóng tạo ra gánh nặng lớn cho hệ tuần hoàn, tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt khôn lường.
TPO - Ngày 25/10, nhà sáng lập thương hiệu xe máy ZXMoto Trương Tuyết đã điều khiển chiếc MX450 vượt quãng đường 40,74 km trên mặt nước tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, phá kỷ lục Guinness thế giới trước đó là 31,8 km.
TPO - Không ít khán giả phải khóc khi nghe Big Bang trình diễn "Still Life" trước khi nói lời chia tay concert tại Hà Nội.
TPO - Hai người đàn ông nghi ngáo đá, liên quan vụ án ma túy đang bị công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an TP Hải Phòng vây ráp, truy bắt khi cầm hung khí cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng ở xã Hà Long (Thanh Hóa)
TPO - Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
TPO - Một điểm chung khiến MU điêu đứng suốt các đời HLV vừa qua là các cầu thủ đặt cái tôi ngôi sao lên trên đội bóng. Họ được coi là những người đi đầu chiến dịch chống các HLV.