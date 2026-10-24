Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau 9 năm

TPO - Bốn trạm cân tự động tại các cửa ngõ Hà Nội đang được triển khai lắp đặt, trong đó hai trạm đã hoàn thành xây lắp và vận hành thử nghiệm. Khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức, dữ liệu tải trọng phương tiện sẽ được ghi nhận tự động, phục vụ công tác phát hiện và xử lý xe quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.