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Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, CSGT khuyến cáo người dân

Thanh Hà

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển khi trên địa bàn thành phố đang có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công.

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Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông qua các khu vực thi công.

Ngày 24/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua thống kê trên địa bàn thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các vị trí tập trung tại những công trình hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Điển hình, tại dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Ngoài ra tất cả các khu vực thi công đều có rào chắn như tại các dự án: Cầu Trần Hưng Đạo; Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; Tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3;

Tương tự các điểm thi công khác cũng được triển khai rào chắn công trường như tại Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Dự án đường sắt đô thị số 5, Đường Vành đai 1, Dự án nút giao đường 3,5, Dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe khu vực cầu Thăng Long.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều khu vực rào chắn thi công nằm trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Hiện lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, cập nhật phương án tổ chức giao thông, điều tiết tại các khu vực trọng điểm, vừa bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc, vừa tạo điều kiện để các công trình được triển khai theo kế hoạch.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông. Đồng thời cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các điểm thu hẹp làn đường, vị trí phương tiện thi công ra vào; chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn và cản trở các phương tiện khác.

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#Hà Nội #Rào chắn thi công #Công trình giao thông #Đường sắt đô thị #Phân luồng giao thông

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