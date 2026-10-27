Cải tạo con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô

TPO - Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.
TPO - Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn; đồng thời hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.
TPO - Hà Nội dự kiến xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.
TPO - Chương trình nghệ thuật kết hợp pháo hoa diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026 (thứ Ba), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.
Nhờ chủ động ghép cải tạo nhiều giống bưởi chín sớm trên gốc bưởi Diễn lâu năm, ông Nguyễn Văn Lập ở xã Yên Bài (Hà Nội) đã giải quyết hiệu quả áp lực tiêu thụ dồn ứ cuối năm, xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao và đạt doanh thu 350 - 400 triệu đồng mỗi vụ.
Ứng dụng nhà màng khép kín và kỹ thuật thủy canh trên vùng bãi ven sông Hồng, xã Phú Xuyên (Hà Nội) nâng giá trị rau màu gấp 1,5 - 2 lần, chủ động thích ứng thời tiết cực đoan.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng giá trị đất lúa, đồng thời kiến nghị nới quy định cho phép trồng cây lâu năm trên các chân ruộng sản xuất kém hiệu quả.
Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, nhiều hợp tác xã tại Hà Nội đang chủ động ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, coi tính minh bạch của dữ liệu là nền tảng cốt lõi để bảo vệ thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.
Trước yêu cầu giảm phát thải và hạn chế rác thải nhựa, Hà Nội đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch cùng bao bì thân thiện với môi trường, song việc thương mại hóa đại trà vẫn gặp rào cản lớn về giá thành và cơ chế hỗ trợ.
Triển khai đồng bộ việc tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP và gắn mã truy xuất nguồn gốc điện tử, Hà Nội đang từng bước thiết lập chuỗi giá trị minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn.
Thói quen quét mã QR để kiểm tra nguồn gốc hàng hóa của người tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tính minh bạch và chuẩn hóa dữ liệu cho nông sản Thủ đô trong quá trình chuyển đổi số.
Từ ngày 23 đến 26/10/2026, tại Sân vận động Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 chính thức diễn ra, mở ra không gian kết nối giao thương quy mô lớn cho các làng nghề truyền thống và nông sản tiêu biểu.
Gìn giữ bí quyết gia truyền kết hợp đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín, các cơ sở sản xuất tại làng So (xã Hưng Đạo) đã đưa sản phẩm miến dong đạt chứng nhận OCOP 5 sao, từng bước khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Thủ đô có xu thế dịu nhiệt nhẹ trong 24 giờ tới. Hình thái nắng ban ngày vẫn chiếm chủ đạo tuy nhiên ngưỡng nhiệt trung bình cao trong ngày giảm 2 - 3 độ C.
TPO - Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, trong đó đặt ra điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Đề xuất này mở ra hướng xem xét quyền lợi của cư dân, song phương án xử lý vẫn cần được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, kết nối Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn và các nhánh đi Lạc Đạo, được định hướng đầu tư với quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h.