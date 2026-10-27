Cải tạo con ngõ 'đau khổ' của Thủ đô

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, nhiều hợp tác xã tại Hà Nội đang chủ động ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, coi tính minh bạch của dữ liệu là nền tảng cốt lõi để bảo vệ thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.