Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội dự kiến xây dựng khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình hơn 2.500 tỷ đồng

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội dự kiến xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; kết hợp các sự kiện văn hóa và phát triển kinh tế đêm.

Cùng với đó, xây dựng công trình nhà tập luyện thể thao 8 tầng hiện đại; xây dựng công trình ký túc xá cho huấn luyện viên, vận động viên đáp ứng nhu cầu ăn, ở cho số lượng vận động viên được triệu tập hàng năm của trung tâm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.523,279 tỷ đồng.

smd1.jpg
Sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội

Theo UBND TP Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang quản lý 37 môn thể thao và phân môn thể thao, là một trong những trung tâm thể thao thành tích cao của Thủ đô Hà Nội và cả nước với hệ thống đào tạo bài bản, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có chất lượng.

Nơi đây đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Thành phố Hà Nội xác định rõ thể thao thành tích cao không chỉ mang ý nghĩa thể hiện năng lực địa phương mà còn là một phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển.

Do đó, thành phố đã có chiến lược dài hạn trong phát triển thể thao thành tích cao; từ công tác tuyển chọn năng khiếu, đào tạo lực lượng kế cận cho đến đầu tư cơ sở vật chất và cải thiện chế độ chính sách. Ngành thể thao Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên bám sát Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, thành phố đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cơ sở tập luyện thi đấu và đơn nguyên nhà ở phục vụ vận động viên sinh hoạt do Trung tâm được giao quản lý. Vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng đều các môn thể thao như: Điền kinh, Bóng bàn, Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Vật, Thể dục dụng cụ, Bơi, Nhảy cầu, Lặn, Wushu, Karate, Cờ vua, Cờ tướng, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, Cử tạ.

Trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic. Vì vậy cần phải có cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên để nâng cao thành tích thể thao của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình là rất cần thiết.

Dự kiến ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này.

Xem thêm

#Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình #Hà Nội #Đầu tư thể thao #Cơ sở vật chất thể thao #Thể thao thành tích cao

Cùng chuyên mục

Cầu Hồng Hà lộ hình hài sau một năm thi công

Cầu Hồng Hà lộ hình hài sau một năm thi công

TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.

Ghép cải tạo rải vụ, nâng giá trị bưởi OCOP ở Yên Bài

Ghép cải tạo rải vụ, nâng giá trị bưởi OCOP ở Yên Bài

Nhờ chủ động ghép cải tạo nhiều giống bưởi chín sớm trên gốc bưởi Diễn lâu năm, ông Nguyễn Văn Lập ở xã Yên Bài (Hà Nội) đã giải quyết hiệu quả áp lực tiêu thụ dồn ứ cuối năm, xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao và đạt doanh thu 350 - 400 triệu đồng mỗi vụ.

Phú Xuyên nhân rộng rau hữu cơ công nghệ cao

Phú Xuyên nhân rộng rau hữu cơ công nghệ cao

Ứng dụng nhà màng khép kín và kỹ thuật thủy canh trên vùng bãi ven sông Hồng, xã Phú Xuyên (Hà Nội) nâng giá trị rau màu gấp 1,5 - 2 lần, chủ động thích ứng thời tiết cực đoan.

Minh bạch dữ liệu sau mã QR: Chìa khóa nâng tầm nông sản Thủ đô

Minh bạch dữ liệu sau mã QR: Chìa khóa nâng tầm nông sản Thủ đô

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, nhiều hợp tác xã tại Hà Nội đang chủ động ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, coi tính minh bạch của dữ liệu là nền tảng cốt lõi để bảo vệ thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.

Gần 1.000 dòng sản phẩm hội tụ tại Lễ hội vinh danh làng nghề Phú Xuyên

Gần 1.000 dòng sản phẩm hội tụ tại Lễ hội vinh danh làng nghề Phú Xuyên

Từ ngày 23 đến 26/10/2026, tại Sân vận động Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 chính thức diễn ra, mở ra không gian kết nối giao thương quy mô lớn cho các làng nghề truyền thống và nông sản tiêu biểu.

Miến dong làng So đạt chuẩn OCOP 5 sao, mở đường xuất ngoại

Miến dong làng So đạt chuẩn OCOP 5 sao, mở đường xuất ngoại

Gìn giữ bí quyết gia truyền kết hợp đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín, các cơ sở sản xuất tại làng So (xã Hưng Đạo) đã đưa sản phẩm miến dong đạt chứng nhận OCOP 5 sao, từng bước khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Xem xét xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Người mua nhà có thể được cấp ‘sổ’

Xem xét xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Người mua nhà có thể được cấp ‘sổ’

TPO - Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, trong đó đặt ra điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Đề xuất này mở ra hướng xem xét quyền lợi của cư dân, song phương án xử lý vẫn cần được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai Hà Nội gần 50km

Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai Hà Nội gần 50km

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, kết nối Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn và các nhánh đi Lạc Đạo, được định hướng đầu tư với quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h.

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

Nín thở qua cung đường đau khổ Ba La - Xuân Mai

TPO - Trong khi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 gần 9.600 tỉ đồng đang triển khai. Tuy nhiên, trên tuyến đường này, đoạn Ba La - Xuân Mai lại đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít hố sâu đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao cho người tham gia giao thông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe