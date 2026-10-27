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Nhịp sống Thủ đô

Gần 1.000 dòng sản phẩm hội tụ tại Lễ hội vinh danh làng nghề Phú Xuyên

Phùng Linh

Từ ngày 23 đến 26/10/2026, tại Sân vận động Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 chính thức diễn ra, mở ra không gian kết nối giao thương quy mô lớn cho các làng nghề truyền thống và nông sản tiêu biểu.

Sự kiện do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2026.

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Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội.

Hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, khẳng định vị thế của địa danh làng nghề Phú Xuyên trên bản đồ văn hóa – du lịch Thủ đô.

Lễ hội năm nay quy tụ quy mô 100 gian hàng với hơn 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn chất lượng. Sự kiện thu hút sự tham gia của các đơn vị, cơ sở sản xuất đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Nam Định, Bình Phước… Toàn bộ không gian được thiết kế theo mô hình mở, kết hợp hài hòa giữa các gian trưng bày với tiểu cảnh quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn, khu trình diễn ẩm thực và sân chơi cho trẻ em.

Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách thập phương là khu vực quảng bá các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống của địa phương như mộc mỹ nghệ, đan lưới, làm bánh chưng. Không chỉ giữ gìn kỹ thuật chế tác lâu đời, các cơ sở sản xuất tại đây đã chủ động cải tiến mẫu mã, kích thước, nâng cao công năng sử dụng để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh kênh phân phối trực tiếp, nhiều chủ cơ sở đã tích cực ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội và tổ chức các phiên livestream bán hàng ngay tại không gian lễ hội.

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Đa dạng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tại gian hàng trưng bày ở Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên 2026.

Tại khu vực trưng bày đồ gỗ, nhiều bộ sản phẩm mỹ nghệ cao cấp thu hút sự quan tâm của khách mua. Chị Nguyễn Thị Uyên, đại diện cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Điệp cho biết, đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ phòng thờ, phòng khách, phòng ăn với nguồn gỗ rõ xuất xứ. Dịp này, cơ sở mang đến bộ bàn ghế phòng khách làm bằng gỗ mun hoa Lào trị giá 200 triệu đồng để giới thiệu tới khách hàng. Nhiều du khách đã trực tiếp đến trải nghiệm, trao đổi giá để đặt hàng, mở ra triển vọng kết nối lâu dài cho đơn vị.

Ông Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm thông tin, làng nghề hiện có khoảng 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gỗ mỹ nghệ, sản phẩm đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Việc đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng thông qua trưng bày và phát sóng livestream trực tiếp tại lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy kích cầu, nâng cao doanh số bán hàng trong thời gian tới.

Cùng với đồ gỗ, gian hàng của các làng nghề đan lưới, gói bánh chưng truyền thống tại xã Phú Xuyên cũng ghi nhận lượng khách tham quan, mua sắm nhộn nhịp. Nghề đan lưới tuy đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo ở các công đoạn thắt phao, kẹp chì nhưng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi lao động địa phương. Chị Vũ Thị Hải, người làm nghề tại thôn Trần Phú chia sẻ, cùng với việc tham gia hội thi tay nghề đan lưới, doanh số tiêu thụ các mặt hàng như lưới đánh cá, vó, lồng, vợt, đồ câu của gia đình tại sự kiện đã tăng khoảng 15% so với ngày thường.

Xuyên suốt 4 ngày diễn ra chương trình, chuỗi hoạt động bên lề phong phú cũng được tổ chức nhằm phục vụ nhân dân và khách tham quan. Tiêu biểu gồm có nghi thức tế lễ tổ nghề, rước kiệu truyền thống; các tour du lịch làng nghề kết hợp tâm linh; hội thi biểu diễn tay nghề, thi cải cách hành chính, chuyển đổi số; trình diễn thời trang áo dài; biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống, giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ địa phương cùng các trò chơi dân gian, dân vũ sôi nổi.

Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 là cầu nối xúc tiến thương mại thiết thực, giúp các làng nghề địa phương khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

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#Lễ hội Phú Xuyên #làng nghề Phú Xuyên #nông sản Hà Nội #sản phẩm OCOP #đồ gỗ mỹ nghệ #làng nghề Vạn Điểm #xúc tiến thương mại

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