Hà Nội số hóa dữ liệu vùng trồng, minh bạch chuỗi cung ứng rau an toàn

Triển khai đồng bộ việc tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP và gắn mã truy xuất nguồn gốc điện tử, Hà Nội đang từng bước thiết lập chuỗi giá trị minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn.

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 27/11/2025 về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ đến năm 2030, Hà Nội đã hoàn tất rà soát hiện trạng canh tác trên toàn địa bàn. Kết quả thống kê cho thấy diện tích trồng rau lớn nhất trong năm của thành phố đạt khoảng 14.250ha; trong đó, diện tích chuyên canh tập trung chiếm khoảng 5.519ha, phân bổ tại 269 vùng sản xuất.

Hà Nội đang tiếp tục triển khai Kế hoạch số 320/KH-UBND về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Ảnh: PV

Trên cơ sở quy hoạch, nhiều mô hình thâm canh an toàn tiếp tục được nhân rộng. Các khu vực sản xuất tại Sơn Đồng, Chuyên Mỹ, Hát Môn, Hồng Sơn, Hưng Đạo, Xuân Mai, Yên Nghĩa đã chuyển đổi sang quy trình VietGAP, GlobalGAP và hướng hữu cơ với tổng diện tích 107,49ha.

Thực tế tại các đơn vị ứng dụng công nghệ cao cho thấy hiệu quả rõ nét về năng suất và giá trị thương phẩm. Điển hình như tại Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Đan Phượng), với quy mô 5ha trong hệ thống nhà màng, đơn vị kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ khâu gieo giống, chăm sóc đến thu hoạch. Nhờ chủ động ngăn ngừa sâu bệnh và hạn chế tác động thời tiết, mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 2 đến 4 tấn rau an toàn với mức giá ổn định từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng nhận định, việc mở rộng diện tích đạt chuẩn không chỉ giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn vật tư đầu vào mà còn thúc đẩy nông dân thay đổi tập quán canh tác, giảm thiểu phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đây là tiền đề quan trọng để vùng rau Thủ đô chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang mô hình hàng hóa quy mô lớn có sự giám sát của cơ quan chuyên môn.

Khởi tạo dữ liệu điện tử và siết chặt kiểm soát vật tư đầu vào

Song song với việc củng cố vùng trồng, thành phố tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử theo từng lô hàng, giải quyết dứt điểm tình trạng thông tin thiếu minh bạch giữa sản xuất và tiêu thụ.

Mô hình rau cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Bát Tràng. Ảnh: PV

Trước mắt, Hà Nội triển khai thí điểm tại hai vùng rau chuyên canh tập trung quy mô lớn gồm vùng rau Văn Đức (xã Bát Tràng) với 200ha và vùng rau Tráng Việt (xã Mê Linh) với 397,6ha. Ngành chuyên môn đã trực tiếp hướng dẫn các hợp tác xã cập nhật dữ liệu lên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.gov.vn), tiến tới tích hợp đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đến nay, dữ liệu của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức và Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao đã được khởi tạo thành công trên hệ thống. Các trường thông tin được số hóa toàn diện bao gồm: quy mô số hộ canh tác, chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng chỉ VietGAP, danh mục đối tác giao thương và nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại từng thửa ruộng.

Đánh giá về ý nghĩa của công cụ số, đại diện chính quyền địa phương cho biết việc nhập liệu trực tiếp từ đồng ruộng giúp cơ quan quản lý kiểm soát tốt quy trình hình thành sản phẩm, đồng thời cung cấp chứng thư minh bạch để doanh nghiệp thu mua và người tiêu dùng tự kiểm tra nguồn gốc trước khi quyết định sử dụng.

Đi đôi với giải pháp công nghệ, công tác thanh tra thị trường vật tư nông nghiệp tại các vùng chuyên canh được tăng cường tối đa. Lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (gồm 12 cửa hàng tại Bát Tràng và 3 cửa hàng tại Mê Linh). Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở kinh doanh tại Bát Tràng với tổng số tiền 9 triệu đồng.

Khẳng định định hướng dài hạn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, thành phố sẽ tiếp tục củng cố các vùng chuyên canh tập trung, mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các vùng đủ điều kiện, đồng thời siết chặt giám sát chất lượng giống và phân bón. Việc gắn "địa chỉ số" cho từng luống rau, thửa ruộng được xác định là bước đi chiến lược nhằm xây dựng chuỗi liên kết khép kín, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu rau an toàn Hà Nội trên thị trường hiện đại.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.