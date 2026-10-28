Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tăng trưởng 3,54%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đạt mức tăng trưởng 3,54%, duy trì sự ổn định ở các vùng sản xuất lương thực - thực phẩm tập trung, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý tài nguyên và hoàn thiện chính sách phục vụ Luật Thủ đô.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng, bức tranh sản xuất nông nghiệp của Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì được nhịp độ ổn định và phát huy hiệu quả thực chất. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,54% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trong công tác điều hành, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho thị trường đô thị quy mô lớn.

Hà Nội duy trì ổn định diện tích canh tác rau màu và lúa chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 3,54% của toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ở lĩnh vực trồng trọt, cơ cấu mùa vụ được tổ chức đồng bộ và bài bản. Trong vụ Xuân, toàn thành phố đã gieo trồng trên 99.870 ha cây trồng các loại. Trọng tâm là diện tích sản xuất lúa đạt 78,5 nghìn ha với năng suất bình quân 64,5 tạ/ha (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước), cung ứng cho thị trường tổng sản lượng đạt 506 nghìn tấn. Bên cạnh cây lúa, diện tích canh tác rau màu vụ Xuân đạt 23,8 nghìn ha, đóng góp sản lượng 546,8 nghìn tấn rau thương phẩm cho người dân thành phố.

Bước sang vụ Mùa, nhịp độ canh tác tiếp tục được giữ vững với 58,2 nghìn ha lúa được gieo cấy đúng khung thời vụ cùng hơn 19.000 ha chuyên canh rau màu. Không dừng lại ở sản xuất truyền thống, thành phố tích cực đẩy mạnh mở rộng diện tích rau an toàn, hoa và cây cảnh theo quy hoạch tập trung. Việc chủ động ứng dụng công nghệ cao vào canh tác đã từng bước tối ưu hóa năng suất trên từng đơn vị diện tích đất, đồng thời thích ứng linh hoạt trước biến động của thời tiết ven đô.

Song hành với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản ghi nhận đà phát triển ổn định cả về số lượng và sản lượng. Tổng đàn lợn của thành phố hiện duy trì ở mức khoảng 1,24 triệu con, trong khi đàn gia cầm đạt quy mô 38,3 triệu con. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích mặt nước nuôi thả ước đạt 23.650 ha; sản lượng thu hoạch đạt 98.700 tấn, ghi nhận mức tăng trưởng 4,22% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn cung thực phẩm dồi dào góp phần quan trọng vào việc giữ vững chỉ số giá tiêu dùng và bình ổn thị trường Thủ đô.

Hoàn thiện thể chế Luật Thủ đô và số hóa gần 5 triệu thửa đất

Cùng với mục tiêu phát triển sản xuất, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và hoàn thiện thể chế chính sách là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử, đồng thời rà soát và kiện toàn mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số đối với hơn 4,9 triệu thửa đất trên địa bàn Thủ đô.

Về công tác tham mưu chính sách, Sở đã kịp thời đề xuất UBND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa, thi hành Luật Thủ đô trong các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đây là khung pháp lý cơ bản giúp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện huy động thêm các nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp ven đô.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, các giải pháp phòng ngừa và xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước mặt và rác thải rắn tiếp tục được thành phố triển khai tập trung. Mạng lưới các trạm quan trắc tự động kết hợp các đợt kiểm tra liên ngành được duy trì thường xuyên nhằm giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải công nghiệp và dân sinh, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên, Hà Nội ghi nhận bước tiến rõ rệt trong công tác chuyển đổi số. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố đã xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số đối với 4.923.484 thửa đất. Việc hoàn thiện kho dữ liệu khổng lồ này đóng vai trò nền tảng trong việc minh bạch hóa thông tin quy hoạch, hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai và hỗ trợ đắc lực cho công tác thu hồi, bồi thường, giao đất thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Những chỉ số tăng trưởng tích cực cùng khối lượng lớn công việc được hoàn thành trong 9 tháng qua khẳng định sự chủ động, quyết liệt của toàn ngành. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội còn lại của cả năm, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái hiện đại gắn liền với việc giữ vững chất lượng môi trường sống cho Thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.