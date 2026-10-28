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Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội: Gỡ rào cản tiêu thụ nông sản bằng chuỗi liên kết “4 nhà”

Phùng Linh

Diễn đàn Khuyến nông năm 2026 với chủ đề “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” vừa được tổ chức tại xã Mê Linh, mở ra không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân nhằm ổn định đầu ra cho nông sản Thủ đô.

Ngày 22/10, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với UBND xã Mê Linh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, đại diện chính quyền hai xã Mê Linh, Sóc Sơn cùng đông đảo các doanh nghiệp thu mua, hợp tác xã (HTX), chủ trang trại và các tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn.

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Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nhấn mạnh, việc thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ đóng vai trò quyết định trong việc gia tăng giá trị nông sản, bảo đảm thị trường đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập cho người nông dân ven đô. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khắt khe, phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ truyền thống không còn phù hợp.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đề nghị các HTX, cơ sở sản xuất và các hộ canh tác cần chủ động đổi mới tư duy, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đặt tiêu chí an toàn và xây dựng thương hiệu nông sản lên hàng đầu. Cùng với đó, việc chủ động bắt tay với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối lớn sẽ giúp nông dân giảm bớt sự phụ thuộc vào thương lái trung gian, mở rộng kênh tiêu thụ bền vững. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cam kết tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tư vấn xây dựng mô hình liên kết sát với nhu cầu thực tiễn.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu, đại diện HTX và nông dân đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn thực tế trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, việc lựa chọn giống cây trồng, quản lý vật tư đầu vào cũng như bài toán tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại.

Bên cạnh đó, các đại biểu phân tích sâu tình trạng liên kết lỏng lẻo, nguy cơ bẻ kèo hợp đồng khi giá nông sản biến động và thiếu hụt kho bãi bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời, nhiều ý kiến từ cơ sở phản ánh những vướng mắc liên quan đến cơ chế tiếp cận chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, chi phí ứng dụng khoa học kỹ thuật và sự thiếu ổn định trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Trước các kiến nghị từ phía bà con nông dân, các chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học cùng đại diện các doanh nghiệp tham dự đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề then chốt. Trọng tâm là việc hướng dẫn cụ thể các quy chuẩn kỹ thuật canh tác an toàn, phương thức tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và quy trình ký kết hợp đồng kinh tế bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ giữa đôi bên.

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Các sản phẩm nông nghiệp của nông dân xã Mê Linh được trưng bày, giới thiệu tại diễn đàn

Đại diện các doanh nghiệp phân phối cũng bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài cùng nông dân các địa phương trong việc quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, chuyển giao quy trình bảo quản sau thu hoạch và phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ mở rộng kênh phân phối nếu các cơ sở sản xuất đáp ứng đồng đều các tiêu chí về chất lượng, sản lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, khu vực trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của nông dân xã Mê Linh đã thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị phân phối, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh trực tiếp ngay tại chỗ cho các đơn vị tại địa phương.

Diễn đàn Khuyến nông năm 2026 là bước triển khai cụ thể nhằm gắn kết hiệu quả giữa “4 nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn sản xuất tại Mê Linh, Sóc Sơn sẽ tạo động lực hình thành thêm nhiều chuỗi cung ứng nông sản an toàn, khép kín, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Hà Nội phát triển theo hướng bền vững.

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#Diễn đàn Khuyến nông #nông sản Hà Nội #liên kết 4 nhà #xã Mê Linh #tiêu thụ nông sản #chuỗi cung ứng nông sản #Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

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