Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những chàng trai cô gái đôi mươi làm trưởng thôn ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Từ cử nhân trẻ bỏ việc văn phòng về quê đến những người mới ngoài 20 tuổi được giao việc làng, các trưởng thôn Gen Z ở Ninh Bình mang theo kỳ vọng về luồng gió mới trong quản lý ở cơ sở.

Rời công sở về với việc làng

Nguyễn Thu Hiền (SN 2000), cử nhân Luật kinh tế, từng có công việc văn phòng nhưng quyết định trở về quê chồng tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình, đảm nhận công việc trưởng thôn. Sau gần 4 tháng làm trưởng thôn lâm thời, ngày 25/10/2026, Hiền được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Phú Hậu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với một người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm công tác cơ sở, quyết định ấy đồng nghĩa với việc bước vào một môi trường làm việc hoàn toàn khác. Công việc trưởng thôn không chỉ dừng ở việc truyền đạt chủ trương, tổ chức các hoạt động cộng đồng mà còn đòi hỏi khả năng nắm bắt tình hình dân cư, quản lý dữ liệu đất đai, hòa giải mâu thuẫn và xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày.

screen-shot-2026-10-28-at-085729.png
Nguyễn Thu Hiền phát biểu trong ngày bầu trưởng thôn Phú Hậu. Ảnh: NVCC

Phú Hậu hiện có 443 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Đằng sau những con số ấy là hàng loạt công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và khả năng kết nối người dân. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Hiền không tránh khỏi lo lắng trước khối lượng công việc lớn. Nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ của những người đi trước, cô từng bước làm quen với công việc, tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn trong điều hành.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Phạm Thị Bình, Hiền là người chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và đang dần bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, khối lượng công việc ở cơ sở vẫn là áp lực không nhỏ đối với nữ trưởng thôn trẻ, nhất là khi nhiều vấn đề cần được giải quyết trực tiếp, kịp thời và thấu đáo.

Thay vì chỉ nhìn công việc làng xóm qua những đầu việc hành chính, Hiền hướng đến việc tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, tăng cường gắn kết cộng đồng và từng bước xây dựng mô hình “thôn thông minh”, gắn quản lý dân cư với chuyển đổi số.

Với Hiền, tuổi trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ có thể tạo ra lợi thế, nhưng chưa đủ để người cán bộ cơ sở nhận được sự tin tưởng lâu dài. Niềm tin phải được xây dựng từ những việc làm cụ thể, từ cách lắng nghe, giải quyết kiến nghị đến kết quả công việc mà người dân có thể nhìn thấy và kiểm chứng.

Những gương mặt trẻ nhận việc làng

Không riêng Thu Hiền, tại Ninh Bình, một số người trẻ thuộc thế hệ Gen Z cũng đang được người dân tín nhiệm giao trọng trách ở thôn, xóm.

Ngày 25/10/2026, Trần Thị Linh, 23 tuổi, cử nhân Quản trị kinh doanh, được bầu làm Trưởng thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, với 100% cử tri tham dự tán thành. Thay vì lựa chọn con đường lập nghiệp ở những đô thị lớn, Linh mong muốn vận dụng kiến thức đã học cùng sức trẻ để đóng góp cho quê hương.

screen-shot-2026-10-28-at-085919.png
Trần Thị Linh (23 tuổi), tân Trưởng thôn Kênh Gà. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 23, Linh bước vào công việc trưởng thôn với hành trang là kiến thức chuyên môn và mong muốn cống hiến. Tuy nhiên, từ kiến thức trên giảng đường đến việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong cộng đồng luôn là một khoảng cách cần được lấp đầy bằng trải nghiệm, sự sâu sát và khả năng thuyết phục người dân.

Tại xã Cổ Lễ, kết quả bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 cũng cho thấy sự hiện diện của những nhân tố trẻ trong bộ máy tự quản ở cơ sở. Đáng chú ý, trong số 12 trưởng thôn được bầu, người trẻ nhất là Đoàn Văn Ngọc, 21 tuổi; người cao tuổi nhất 55 tuổi. Cả 12 trưởng thôn đều có trình độ học vấn từ THPT trở lên. Trong đó, 5 người có trình độ đại học, chiếm gần 42%; một người trình độ cao đẳng, 3 người trình độ trung cấp và một người trình độ sơ cấp.

Cơ cấu độ tuổi và trình độ học vấn này cho thấy sự đa dạng về nguồn nhân lực đảm nhận công việc ở thôn, xóm. Nếu kinh nghiệm của những người đi trước là vốn quý trong xử lý các mối quan hệ cộng đồng, thì sức trẻ, kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ có thể bổ sung những cách làm mới cho công tác quản lý ở cơ sở.

screen-shot-2026-10-28-at-085747.png
Đoàn Văn Ngọc (21 tuổi), chính thức được bầu làm Trưởng thôn Kênh. Ảnh: NVCC

Sau khi các trưởng thôn được công nhận, lãnh đạo xã Cổ Lễ yêu cầu đội ngũ này phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân; đồng thời làm tốt công tác hòa giải, giữ gìn đoàn kết cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Sức trẻ cần được chứng minh bằng hiệu quả công việc

Việc những người ở độ tuổi đôi mươi đảm nhận vị trí trưởng thôn mang đến kỳ vọng về sự đổi mới trong hoạt động quản lý cộng đồng. Những người trẻ có thể nhanh nhạy hơn với công nghệ, thuận lợi trong tiếp cận các phương thức truyền thông mới và có khả năng đưa kiến thức chuyên môn vào giải quyết công việc.

Ở cấp thôn, nhiều vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng kiến thức chuyên môn hay thao tác trên nền tảng số. Đó còn là những mâu thuẫn trong đời sống dân cư, những kiến nghị liên quan đến đất đai, sinh hoạt cộng đồng và các công việc cần sự đồng thuận của nhiều người. Mỗi quyết định, cách ứng xử đều có thể tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân đối với người đứng đầu thôn. Bởi vậy, thách thức đối với các trưởng thôn trẻ không chỉ là học cách làm việc, mà còn là học cách hiểu người dân, xử lý công việc công tâm, kiên trì và có trách nhiệm.

Từ Phú Hậu, Kênh Gà đến Cổ Lễ, những người trẻ được tín nhiệm giao việc làng cho thấy người dân sẵn sàng trao cơ hội cho một thế hệ mới. Nhưng cơ hội ấy cũng đi kèm yêu cầu rõ ràng, phải gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm và giải quyết công việc bằng kết quả cụ thể.

Một trưởng thôn trẻ có thể bắt đầu nhiệm kỳ bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Để đi đường dài, điều quyết định vẫn là năng lực tổ chức công việc, sự tận tâm và niềm tin được bồi đắp qua từng việc nhỏ. Khi sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm, trách nhiệm và sự đồng thuận của cộng đồng, những trưởng thôn Gen Z mới có thể thực sự trở thành nhân tố thúc đẩy đổi mới từ chính những ngôi làng.

Xem thêm

#trưởng thôn Gen Z #Ninh Bình #Quản lý cơ sở #Chuyển đổi số #Phát triển cộng đồng #Trưởng thôn #nắm bắt tình hình dân cư #quản lý dữ liệu đất đai #hòa giải mâu thuẫn #nữ trưởng thôn sinh năm 2000 #kết quả bầu trưởng thôn #trưởng thôn Gen Z

Cùng chuyên mục

Nữ chuyên gia AI hàng đầu thăng tiến thần tốc

Nữ chuyên gia AI hàng đầu thăng tiến thần tốc

TPO - Chỉ sau khoảng 10 tháng gia nhập Xiaomi, Luo Fuli đã được thăng lên cấp 22, bậc cao nhất trong hệ thống chức danh chuyên môn của tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Từ một sinh viên từng chật vật với lập trình, người phụ nữ 31 tuổi vươn lên trở thành chuyên gia AI hàng đầu đất nước tỉ dân.

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

Từng không đủ sức khỏe, vì sao vẫn được gọi khám nghĩa vụ quân sự?

TPO - Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) có giá trị sử dụng không quá 6 tháng theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ giải thích việc gọi khám lại với người từng chưa đủ sức khỏe, đồng thời hướng dẫn thủ tục đề nghị giám định khi công dân không đồng ý kết quả.

Kỹ sư quân sự tương lai khát vọng làm chủ công nghệ

Kỹ sư quân sự tương lai khát vọng làm chủ công nghệ

TPO - Những kỹ sư quân sự tương lai mang sức trẻ lên sân khấu qua nhịp nhảy hiện đại, hòa cùng lời ca về người lính và tình yêu mái trường. Chương trình “Khúc hát giảng đường” chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự kết nối ký ức chiến đấu với khát vọng làm chủ công nghệ hôm nay.

'Lớp học reo vui' tri ân thầy cô, tiếp sức học sinh khó khăn

'Lớp học reo vui' tri ân thầy cô, tiếp sức học sinh khó khăn

TPO - Ngày 27/10, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” diễn ra tại Trường THCS Tân Thạnh (TP. Cần Thơ), trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng thiết bị học tập và tri ân giáo viên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

4 điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

4 điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

TPO - Bốn điểm cầu trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 tiếp sức cho bốn "nhà leo núi" tranh tài, đặt tại những địa danh ý nghĩa từ công viên biển, đến "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn truyền thống quê hương, đất nước; bảo tàng lưu giữ, giới thiệu ngàn năm văn hiến.

Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh: Hướng tới bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên

Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh: Hướng tới bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên

TPO - Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân thu gom rác hay trồng cây, tuổi trẻ Quảng Ninh đang hướng tới việc biến bảo vệ môi trường thành nếp sống thường xuyên. Trao đổi với Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, chia sẻ về những cách làm và định hướng phát huy sức trẻ trong hành trình xây dựng Quảng Ninh xanh, bền vững.

Chàng trai nâng tầm hạt cà phê quê hương

Chàng trai nâng tầm hạt cà phê quê hương

TPO - Không chỉ tìm kiếm sinh kế ổn định, chàng trai 9x ở Đắk Lắk còn ấp ủ nâng cao giá trị nông sản địa phương. Bên cạnh đó, đưa bản sắc văn hóa Tây Nguyên vào sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu từ chính lợi thế quê hương.

Trẻ bị tổn thương trên mạng: Cha mẹ cần làm gì?

Trẻ bị tổn thương trên mạng: Cha mẹ cần làm gì?

TPO - Một lời đe dọa, bức ảnh bị phát tán hay những bình luận công kích trên mạng có thể trở thành áp lực lớn với trẻ. Khi sự cố xảy ra, điều con cần không phải là trách móc hay tra hỏi, mà là một người đáng tin cậy và đủ bình tĩnh để lắng nghe, bảo vệ và giúp con biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng cần lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn trẻ an toàn trước những nguy hiểm trên môi trường số.

Dòng chữ ‘Chúc mừng bạn’ quyết định nam sinh vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia

Dòng chữ ‘Chúc mừng bạn’ quyết định nam sinh vào thi quý Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Mới đây, sàn đấu tri thức Đường lên đỉnh Olympia đã phải sử dụng đến lá thăm may mắn để phân định chủ nhân của tấm vé đi tiếp vào trận thi quý, hướng tới trận Chung kết năm. Với dòng chữ “Chúc mừng bạn!” trên lá thăm, Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) bước tiếp vào trận quý cuối cùng.

Bạn trẻ thi kiến thức lý luận, thực tiễn phát triển của đất nước

Bạn trẻ thi kiến thức lý luận, thực tiễn phát triển của đất nước

TPO - Hội thi không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thể hiện kiến thức, năng lực và tinh thần thi đua mà còn góp phần hình thành môi trường học tập tích cực, thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, pháp luật và các vấn đề phát triển của đất nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe