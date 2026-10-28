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Giới trẻ

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Kỹ sư quân sự tương lai khát vọng làm chủ công nghệ

Nguyễn Minh

TPO - Những kỹ sư quân sự tương lai mang sức trẻ lên sân khấu qua nhịp nhảy hiện đại, hòa cùng lời ca về người lính và tình yêu mái trường. Chương trình “Khúc hát giảng đường” chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự kết nối ký ức chiến đấu với khát vọng làm chủ công nghệ hôm nay.

Tối 27/10, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), các học viên áo lính hòa mình trong nhịp điệu hiện đại của “Made in Vietnam”, mang khát vọng làm chủ công nghệ lên sân khấu. Những động tác múa đương đại gửi gắm niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, mong muốn góp sức xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Khúc hát giảng đường”. Video: Nguyễn Minh

Đó cũng là cách kể câu chuyện về người lính kỹ thuật trong chương trình “Khúc hát giảng đường”, chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Học viện KTQS (28/10/1966 - 28/10/2026). Hai phần “Từ gian khó vững bước đi lên” và “Khát vọng vươn tầm” nối hành trình của các thế hệ bằng âm nhạc, thơ, kịch và múa.

Mở đầu chương trình, màn sử thi khái quát chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành của Học viện. Những giai điệu “Khúc hát giảng đường”, “Miền xa thẳm” hòa trong mạch kể, nối với âm hưởng chiến thắng của “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui”. Cán bộ, giảng viên, học viên cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn, kể lại hành trình đi lên từ gian khó của mái trường.

Trong dòng cảm xúc ấy có cả những sáng tác từ chính người thầy. Ca khúc “Khúc hát giảng đường” được nhạc sĩ Doãn Nho phổ từ thơ của giảng viên Ngô Văn Quyết; bài thơ “Vời vợi dưới trời xanh” do giảng viên Nguyễn Xuân Anh sáng tác. Tình cảm với Học viện được gửi vào lời thơ, giai điệu và tiếp tục cất lên qua tiếng hát của thế hệ hôm nay.

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Chương trình có sự tham dự của Trung tướng Trần Văn Thưởng - Chính ủy Học viện KTQS; Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện KTQS; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Học viện.

Bước sang “Khát vọng vươn tầm”, “Hát mãi khúc quân hành” tiếp nhịp bằng âm hưởng hào hùng. Những câu chuyện chiến trường hiện lên qua “Đào công sự - Máu và hoa”, gợi sự xả thân và tinh thần lạc quan của người lính giữa gian khổ. Tác phẩm múa tự biên “Ký ức người lính” hướng về những người đã trở về và những đồng đội còn nằm lại.

Một điểm nhấn là tiết mục kịch múa “Mạch sống”, dựa trên câu chuyện có thật về những người lính kỹ thuật ra đa trong 12 ngày đêm của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Giữa bom đạn, họ kiên cường bám trụ trận địa, quyết tâm giữ vững “mắt thần” bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Kịch kết hợp múa kể về sự dũng cảm, hy sinh thầm lặng phía sau nhiệm vụ ấy.

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Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng các đội có thành tích cao và các tiết mục đoạt giải A trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện.

Từ ký ức chiến đấu, mạch chương trình nối sang sức trẻ của những kỹ sư quân sự tương lai, mở thêm sắc màu văn hóa qua tiết mục múa Lào - Campuchia. Tình yêu Tổ quốc, tình cảm với mái trường được tiếp nối trong chùm ca khúc “Khát vọng non sông - Vè Học viện - Hò vươn mình - Nhà tôi có treo một lá cờ”. Mái nhà, màu cờ và góc trời Học viện trở thành những hình ảnh gần gũi để kể về tình yêu ấy.

Ca sĩ Minh Hằng, giải nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022, góp giọng với “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Phần nghệ thuật khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ thể hiện khát vọng tương lai của các thế hệ người lính ở mái trường hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại chương trình nghệ thuật, Học viện KTQS đã tổng kết, trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống. Diễn ra từ ngày 21 đến 24/9, liên hoan quy tụ 16 đội, hơn 500 diễn viên, mang đến 16 chương trình với 87 tiết mục. Kết quả, 7 chương trình được công nhận xuất sắc, 9 chương trình tốt; 23 tiết mục đoạt giải A, 21 tiết mục đoạt giải B.

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Một số tiết mục đặc sắc tại chương trình.
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Ảnh: Nguyễn Minh

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#Học viện Kỹ thuật Quân sự #Khúc hát giảng đường #Made in Vietnam #Mạch sống #kỹ sư quân sự #Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời #Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

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