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4 điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha

TPO - Bốn điểm cầu trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 tiếp sức cho bốn "nhà leo núi" tranh tài, đặt tại những địa danh ý nghĩa từ công viên biển, đến "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn truyền thống quê hương, đất nước; bảo tàng lưu giữ, giới thiệu ngàn năm văn hiến.

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Chung kết năm Olympia 26 sẽ diễn ra ngày 1/11 với 4 thí sinh tranh tài: Trần Võ Gia Bảo; Lý Thái Dương; Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức.

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối với bốn điểm cầu trực tiếp ở địa phương của bốn thí sinh. Bốn điểm cầu trực tiếp Chung kết năm lần thứ 26 này đặt tại: Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.

Bốn điểm cầu hứa hẹn diễn ra không khí sôi động, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các nhà leo núi trên hành trình chinh phục Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26.

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Bốn điểm cầu Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26.

Công viên biển Bình Sơn

Điểm cầu Khánh Hòa đặt tại công viên biển Bình Sơn, toạ lạc bên bờ biển Bình Sơn – Ninh Chữ (phường Đông Hải).

Điểm cầu ở công viên Bình Sơn sẽ là nơi tiếp sức cho Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) nhất quý I. Gia Bảo vượt qua các trận thi tuần, tháng và quý đầy kịch tính, Cậu giành vòng nguyệt quế trận Quý 1 với 175 điểm.

Từ công viên biển Bình Sơn với khoảng cách chưa đầy 10km, có nhiều địa điểm tham quan như Bãi biển Ninh Chữ (3,4km) với bãi cát hình bán nguyệt và là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Trùng Sơn Cổ Tự (cách khoảng 4,1 km) là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, tọa lạc trên núi Đá Chồng, mang lại không gian thanh tịnh. Đồi cát Nam Cương (cách khoảng 9,3 km) mang vẻ đẹp hoang sơ với những triền cát thay đổi hình dạng liên tục.

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Điểm cầu đặt tại công viên biển Bình Sơn. Ảnh: FBCT

Khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thuộc không gian của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đây là nơi tiếp sức cho Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) nhất quý II. Thái Dương giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các trận thi tuần, tháng và quý; là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết năm Olympia về Phú Thọ.

Tại đây, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trong một không gian rộng mở, hướng nhìn sang Bức tranh Ngày hội non sông trên Đất Tổ. Tượng được làm bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Người ngồi trên bệ đá khối tự nhiên.

Vị trí đặt tượng cao hơn trục hành lễ từ 2,5-3 m, tạo điểm nhấn cho không gian nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính. Công trình cũng được tổ chức hài hòa với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong hiện có.

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Điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Ảnh: FBCT

Khu tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Điểm cầu Hưng Yên được đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình (hiện ở phường Trà Lý).

Khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là nơi tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Huy Quang Minh. Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình) ghi dấu ấn với 345 điểm trận thi tháng 1 quý III, đồng thời lập kỷ lục tổng điểm vòng thi Tháng cao nhất Olympia 26, thắng trận quý III với 225 điểm.

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam được làm bằng đá xanh nguyên khối, khắc hoạ Bác trong bộ quần áo giản dị, nụ cười đôn hậu - hình ảnh người cha 5 lần về với Thái Bình, về thăm những người nông dân, thăm những cánh đồng.

Xung quanh tượng đài là các mảng phù điêu thể hiện phong cảnh làng quê Việt Nam, đời sống sinh hoạt, lao động của nông dân Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh của những người nông dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó là hình ảnh làng nghề, hoạt động văn hóa, hình ảnh chùa Keo, lễ hội đền Trần, múa rối nước...

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Điểm cầu Hưng Yên đặt tại tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Ảnh: FBCT

Nơi lưu giữ hơn 70 nghìn tài liệu, hiện vật

Theo tìm hiểu, điểm cầu Hà Nội đặt ở Bảo tàng Hà Nội – một trong những điểm hẹn ý nghĩa khám phá chiều sâu văn hóa Thủ đô.

Công trình được xây dựng nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, mang kiến trúc hiện đại với hình kim tự tháp ngược độc đáo, lấy cảm hứng từ kiến trúc chùa Một Cột.

Bảo tàng Hà Nội là nơi cổ vũ tiếp sức cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội). Anh Đức ghi dấu ấn với phong độ xuất sắc và bản lĩnh qua từng vòng đấu và giành chiến thắng trận tháng với 330 điểm, trận quý với 220 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có thí sinh vào trận Chung kết Olympia.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 70 nghìn tài liệu, hiện vật phản ánh tiến trình lịch sử và đời sống của người Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Bảo tàng Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử – văn hóa, còn thu hút du khách với nhiều trải nghiệm trải nghiệm, từ check-in với không gian thiết kế, chiêm ngưỡng hiện vật và tìm hiểu lịch sử - văn hóa, đến tham gia các buổi triển lãm chủ đề, hoạt động nghiên cứu và giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống của dân tộc.

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Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Baotanghanoi

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#Đường lên đỉnh Olympia 26 #Chung kết Olympia #điểm cầu Olympia #Trần Võ Gia Bảo #Lý Thái Dương #Nguyễn Huy Quang Minh #Đoàn Lê Anh Đức #công viên biển Bình Sơn #tường đài Bác Hồ #Khánh Hòa #Phú Thọ #Hưng Yên #Hà Nội

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