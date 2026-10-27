'Lớp học reo vui' tri ân thầy cô, tiếp sức học sinh khó khăn

TPO - Ngày 27/10, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” diễn ra tại Trường THCS Tân Thạnh (TP. Cần Thơ), trao học bổng cho học sinh khó khăn, tặng thiết bị học tập và tri ân giáo viên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” lần này có anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng; anh Nguyễn Trần Anh Duy - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ, đại diện địa phương, các thầy cô giáo và đông đảo học sinh Trường THCS Tân Thạnh.

Đây là năm thứ 12 chương trình được tổ chức, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long triển khai.

Trường THCS Tân Thạnh (TP. Cần Thơ) có hơn 70% học sinh con em dân tộc.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 được tổ chức nhằm tri ân nhà giáo. Những người thầy tận tâm, giàu nghị lực, vượt qua khó khăn để bám trường, bám lớp, mang tri thức và tình yêu thương đến với học sinh, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chương trình năm nay hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo anh Việt, chương trình còn lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp thêm động lực để thầy và trò nỗ lực dạy tốt, học tốt.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng phát biểu.

Trường THCS Tân Thạnh có cô giáo Lý Vũ Phương Khanh được lựa chọn tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-9/11. Cô Khanh là 1 trong 34 giáo viên tiêu biểu trên cả nước được lựa chọn vinh danh, đại diện của TP. Cần Thơ.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng nhà trường 20 máy tính khoa học cùng các thiết bị học tập; trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cô Lý Vũ Phương Khanh nhận quà tri ân cùng khóa học tiếng Anh miễn phí trị giá 10 triệu đồng do các đơn vị tài trợ trao tặng.

Chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chơi, không gian đọc sách và khu vực viết lời tri ân, tạo không khí vui tươi, gắn kết thầy cô với học sinh.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Trần Anh Duy - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ tặng quà cho cô Lý Vũ Phương Khanh.

Cô Trần Thụy Khả Hân - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạnh cho biết, ngày hội là dịp để nhà trường tri ân đội ngũ giáo viên, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nhân văn.

Theo cô Hân, một lớp học vui không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được vun đắp bằng nụ cười của thầy cô mỗi buổi sáng, lời động viên đúng lúc hay sự cảm thông dành cho học sinh khi mắc lỗi. Những điều giản dị ấy giúp học sinh cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và tự tin phát triển bản thân.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng môi trường giáo dục nơi thầy cô hạnh phúc khi cống hiến, học sinh vui vẻ khi đến trường, để mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui”, cô Hân nói.

20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng.

Gần 23 năm gắn bó với Trường THCS Tân Thạnh, cô Lý Vũ Phương Khanh chia sẻ, bản thân thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn trong học tập của học sinh vùng ven, đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số.

Theo cô Khanh, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” với hoạt động “Lớp học reo vui” mang đến niềm vui, khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh, còn động viên tinh thần đối với đội ngũ giáo viên.

Được lựa chọn là một trong 34 giáo viên tiêu biểu trên cả nước tham gia chương trình toàn quốc năm nay, cô Khanh bày tỏ niềm vinh dự và cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực giữ gìn đạo đức nhà giáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh.

Cô Lý Vũ Phương Khanh - giáo viên Trường THCS Tân Thạnh.

Theo cô Khanh, sự quan tâm, sẻ chia cùng những phần quà thiết thực từ chương trình là nguồn động lực để thầy và trò nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực dạy tốt, học tốt.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô với chủ đề “Lớp học reo vui” tiếp theo dự kiến diễn ra sáng 28/10, tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.