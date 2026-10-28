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Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn:

180 cán bộ Ủy ban Chứng khoán từng xin nghỉ việc khi thị trường 'nóng'

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, giai đoạn thị trường chứng khoán sôi động khoảng năm 2010–2012, có thời điểm 180 trong tổng số hơn 300 cán bộ Ủy ban Chứng khoán xin nghỉ việc để chuyển sang làm tại doanh nghiệp.

Hướng tới giao dịch "không nghỉ trưa"

Sáng 28/10, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết, qua 26 năm vận hành, thị trường đã xảy ra sự cố “sập sàn” một đến hai lần, không thể giao dịch, buộc phải đóng cửa, gây rối loạn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài.

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Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân.

Theo thống kê, hiện đã có hơn 14 triệu tài khoản của cá nhân và tổ chức tham gia giao dịch. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại nhằm bảo đảm thị trường hoạt động liên tục, an toàn, minh bạch là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đồng thời, cần hướng tới tổ chức giao dịch liên tục, không nghỉ trưa, đồng thời bảo đảm khả năng liên thông giữa các thị trường 24/24 giờ.

Cũng theo ông Ngân, thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi cấu kết, lũng đoạn và thao túng thị trường. Do đó, cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao để kịp thời phát hiện những giao dịch có dấu hiệu thao túng, lũng đoạn. Ông đề nghị ban soạn thảo bổ sung hoặc quy định chi tiết hơn về nội dung này trong dự thảo luật.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị Bộ Tài chính sớm tạo điều kiện để Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kết nối trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế, qua đó phát huy tối đa thế mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nêu ý kiến, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng) ủng hộ chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, ông Hải còn băn khoăn khi dự thảo bỏ đi một điều kiện về chấp hành pháp luật của tổng giám đốc trong Luật Chứng khoán hiện hành.

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Đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng). Ảnh: Như Ý

“Điều này có nghĩa là ban soạn thảo đã chấp nhận một người không tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán được làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật”, ông nhìn nhận.

Theo đại biểu, việc này sẽ gây lo ngại về ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật của họ. Từ đó lo ngại làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường và quyền, lợi ích của nhà đầu tư.

Vì vậy, ông kiến nghị dự thảo luật không nên bỏ tiêu chuẩn mà nên giữ theo Luật Chứng khoán hiện hành

Sàn TPHCM chỉ giao dịch cổ phiếu, Hà Nội giao dịch trái phiếu

Tiếp thu, giải trình ý kiến, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, khi xây dựng cũng như hoàn thiện dự thảo luật, phải đáp ứng yêu cầu hết sức quan trọng trong điều kiện mới là huy động được nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu tăng trưởng hai con số.

“Quan trọng nhất của việc xây dựng luật chính là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và các thành viên thị trường. Đây là mục tiêu xuyên suốt”, ông Tuấn nhấn mạnh.

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Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý

Nội dung quan trọng khác, Bộ trưởng cho hay, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán tương đối khan hiếm. Khi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ rồi các quỹ đầu tư đến, họ sẵn sàng trả lương cao để thu hút cán bộ.

Bộ trưởng gợi nhớ, trong giai đoạn thị trường sôi động khoảng năm 2010–2012, có năm rất nhiều cán bộ của Ủy ban Chứng khoán xin nghỉ việc để chuyển sang làm việc tại các công ty chứng khoán.

Lúc đó, toàn bộ Ủy ban Chứng khoán có hơn 300 người mà có tới 180 người nghỉ việc để chuyển sang khu vực doanh nghiệp. Do vậy, phải có cơ chế để giữ chân người làm việc.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện tại chúng ta có Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ở trên, ở dưới có các công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu, theo hướng TP. Hồ Chí Minh chỉ chuyên giao dịch cổ phiếu. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ nghiên cứu là nơi giao dịch trái phiếu và các sản phẩm phái sinh.

“Làm sao để thị trường vẫn hoạt động thông suốt, thúc đẩy phát triển và giảm khâu trung gian. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo cụ thể việc này trong quá trình sửa đổi”, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ.

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