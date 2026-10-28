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Tìm thấy thi thể hai nam sinh mất tích trên sông Mã

Phạm Trường

TPO - Sáng 28/10, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nam sinh bị đuối nước trên địa bàn. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều ngày.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy ra khu vực sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sông sâu, dòng chảy xiết, hai em bị nước cuốn mất tích.

Hai nạn nhân được xác định là Bùi Xuân K.(SN 2010, trú xã Cẩm Tú) và Đỗ Xuân P. (SN 2011, trú xã Cẩm Thạch).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ đã triển khai tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng cũng huy động ca nô, người nhái, flycam mở rộng tìm kiếm song gặp khó khăn do mực nước sâu và dòng chảy mạnh.

Tối 27/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân kể trên. "Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy gần khu vực gặp nạn. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho người xấu số", ông Vũ cho hay.

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#sông Mã #nam sinh đuối nước #Thanh Hóa #Cẩm Tú #cứu hộ sông Mã #mất tích khi tắm

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