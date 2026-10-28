Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đạt hai giải thưởng tại hội thi 'Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác'

Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của đội ngũ Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, góp phần lan tỏa hình ảnh nhân viên y tế tận tâm với nghề, gắn bó với cộng đồng.

Sáng 27/10/2026, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM và Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM cùng hai đơn vị thành viên là Bệnh viện Gia An 115; Bệnh viện Quốc tế City đã vinh dự đón nhận hai giải thưởng tại Hội thi văn nghệ “Tự hào Trí thức Thành phố mang tên Bác”. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Trí thức yêu nước và 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Hai giải thưởng ghi dấu tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết

Với sự đầu tư công phu, chuẩn bị nghiêm túc và chuyên nghiệp, hai bệnh viện đã để lại dấu ấn tại hội thi, mang về hai giải thưởng: Giải Nhì hạng mục Tốp ca với tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên” và Giải Khuyến khích hạng mục Song ca với tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, mang đến niềm tự hào khi được đóng góp vào hoạt động chung của cộng đồng trí thức thành phố.

Phần thi của Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đạt Giải Nhì hạng mục Tốp ca với tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên”.

Phần thi của Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đạt Giải Khuyến khích với tiết mục“Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Trên sân khấu hội thi, những người nhân viên y tế hằng ngày gắn bó với công việc chăm sóc sức khỏe đã thể hiện một diện mạo trẻ trung, sáng tạo và giàu cảm xúc. Qua từng tiết mục, tình yêu quê hương, sự trân trọng những giá trị hòa bình đã được gửi gắm bằng lời ca, tinh thần đồng đội và khát vọng cống hiến.

Lan tỏa tinh thần gắn kết, trách nhiệm của trí thức ngành y

Để có được những phần trình diễn ấy là quá trình cùng nhau tập luyện, phối hợp và hoàn thiện của các thành viên. Mỗi người đóng góp một phần công sức, cùng hướng đến kết quả chung. Sự gắn kết được vun đắp qua hoạt động tập thể cũng là nguồn động lực để đội ngũ thêm thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành trong công việc hằng ngày.

Thông qua đại diện Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, hội thi còn là dịp để đội ngũ hai bệnh viện giao lưu, kết nối cùng cộng đồng trí thức thành phố. Hoạt động góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của trí thức ngành y: tận tâm với chuyên môn, tích cực tham gia đời sống văn hóa, xã hội vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác.

Tiếp nối tâm huyết, bền bỉ phụng sự cộng đồng từ Madam Trần Thị Lâm

Đồng hành với hành trình phát triển của Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM là tâm huyết và sự dẫn dắt của Madam Trần Thị Lâm – Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm. Với lòng nhân ái và tinh thần phụng sự, Madam không chỉ quan tâm xây dựng môi trường y tế chất lượng cao, mang lại giá trị thiết thực cho người dân; đồng thời tích cực đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động văn hóa, xã hội và thiện nguyện.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM nhấn mạnh: “Hai giải thưởng trong dịp kỷ niệm rất có ý nghĩa, đây là niềm vinh dự chung của hai bệnh viện và Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và cống hiến. Tiếp nối tâm huyết của Madam Trần Thị Lâm, chúng tôi sẽ không ngừng xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tận tâm với người bệnh và trách nhiệm với cộng đồng.”

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đồng hành cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Trí thức yêu nước và 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Từ các hoạt động văn hóa nghệ thuật đến hành trình chăm sóc sức khỏe, tinh thần đoàn kết và sự nhiệt huyết vẫn sẽ được tiếp nối, gìn giữ, chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho người bệnh và hoạt động vì cộng đồng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bệnh viện Gia An 115

Số 5, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: (028) 62 885 886

Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146

Website: https://cih.com.vn