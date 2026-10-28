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Sức khỏe

VNVC ra mắt vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi, không cần kim tiêm

P.V

Ngày 28/10/2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt của Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca (Anh) lần đầu tiên tại Việt Nam, thêm lựa chọn phòng cúm thuận tiện, dễ chịu cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 18 tuổi.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin cúm đã được triển khai tại hơn 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều được phân phối trên toàn cầu.

VNVC ra mắt vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi, không cần kim tiêm ảnh 1Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cùng đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại lễ ra mắt vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi sáng 28/10. Ảnh: Nhân Lê

Vắc xin cúm dạng xịt là vắc xin sống giảm độc lực, giúp phòng ba chủng virus cúm gồm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria. Trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vắc xin cúm cần sử dụng 2 liều, cách nhau ít nhất 4 tuần; trẻ đã có tiền sử tiêm phòng cúm có thể sử dụng 1 liều tùy theo lịch sử tiêm chủng. Trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi sử dụng 1 liều. Vắc xin cần được sử dụng hằng năm để duy trì khả năng bảo vệ trước virus cúm liên tục biến đổi.

Theo bác sĩ Chính, vắc xin này không chỉ khác biệt ở phương thức sử dụng không cần kim tiêm mà còn kích thích đáp ứng “miễn dịch 3 lớp”, gồm miễn dịch niêm mạc mũi họng, góp phần bảo vệ tại cửa ngõ virus cúm xâm nhập; miễn dịch toàn thân, tạo kháng thể chống virus; và miễn dịch tế bào, giúp nhận diện, loại bỏ tế bào nhiễm virus. “Theo dữ liệu nghiên cứu, vắc xin ghi nhận hiệu quả phòng cúm lên đến 88% đối với các chủng virus tương đồng với chủng trong vắc xin”, BS.CKI Bạch Thị Chính cho biết.

Mặc dù thuận tiện với người sử dụng, vắc xin cúm dạng xịt đòi hỏi khắt khe về bảo quản và vận hành dây chuyền lạnh. Với hệ thống kho lạnh âm sâu có thể bảo quản cùng lúc hàng triệu liều vắc xin, hạ tầng bảo quản theo chuẩn quốc tế cùng kinh nghiệm triển khai nhiều vắc xin thế hệ mới, VNVC được AstraZeneca lựa chọn là đối tác để tiên phong đưa vắc xin cúm công nghệ mới này về Việt Nam.

VNVC ra mắt vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi, không cần kim tiêm ảnh 2Vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30°C, VNVC còn sở hữu hệ thống kho lạnh âm sâu đến -86°C và kho lạnh tiêu chuẩn 2-8°C. Ảnh: Mộc Thảo

Việc VNVC và AstraZeneca tiếp tục hợp tác đưa vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi về Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, sau dấu ấn lịch sử VNVC hợp tác nghiên cứu, đặt mua và đưa về Việt Nam 30 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống và kiểm soát đại dịch.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: “Tại AstraZeneca, chúng tôi tin rằng phòng bệnh là nền tảng của một hệ thống y tế bền vững. Thông qua hợp tác cùng VNVC, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các giải pháp phòng ngừa phù hợp, đồng thời thúc đẩy đối thoại khoa học và nâng cao nhận thức về vai trò của tiêm chủng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Ngay khi VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt mũi, nhiều phụ huynh đưa con đến các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc để được tư vấn và sử dụng phương thức chủng ngừa mới, đặc biệt là các gia đình có trẻ sợ kim tiêm.

Đưa con trai 7 tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Như Ngọc (35 tuổi, phường Tân Sơn) cho biết bé thường lo lắng, đôi lúc không hợp tác khi tiêm chủng. Nay biết có vắc xin cúm chỉ cần xịt vào mũi, chị cho con chủng ngừa ngay.

“Ở trường học của bé đang có nhiều ca mắc cúm, bệnh này lại lây rất nhanh nên tôi muốn phòng ngừa sớm cho con. Thật may mắn là hôm nay vừa hay đến lịch tiêm nhắc lại vắc xin cúm hằng năm. Trước đây, cứ đến lịch tiêm vắc xin là hai mẹ con đều cùng chuẩn bị tâm lý, nay với vắc xin mới tôi thấy việc phòng bệnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị Ngọc chia sẻ.

Một trong những trẻ đầu tiên tại Việt Nam được sử dụng vắc xin cúm theo phương thức xịt thuận tiện. Ảnh: Nhân Lê
Một trong những trẻ đầu tiên tại Việt Nam được sử dụng vắc xin cúm theo phương thức xịt thuận tiện. Ảnh: Nhân Lê

Chị Ngọc Minh (34 tuổi, phường Hiệp Bình, TP.HCM) đưa con gái Hải Yến (5 tuổi) đến VNVC tiêm nhắc vắc xin cúm hằng năm. Sau khi được bác sĩ tư vấn, chị quyết định chọn vắc xin cúm dạng xịt mũi cho con. Chị Minh cho biết sau lần mắc tay chân miệng phải nhập viện hơn hai tuần khi 3 tuổi, bé trở nên sợ kim tiêm. Từ đó, mỗi lần đưa con đi tiêm chủng, vợ chồng chị đều phải dành nhiều thời gian động viên, trấn an. “Biết có vắc xin cúm dạng xịt, tôi mừng vì con có thêm lựa chọn phù hợp, giúp bé bớt lo lắng khi đến lịch phòng cúm hằng năm”, chị Minh chia sẻ.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến, dễ lây lan trong trường học, nhà trẻ và môi trường sinh hoạt tập thể. Tại Việt Nam, cúm và các bệnh hô hấp đang gia tăng tại nhiều địa phương. Trong một tuần giữa tháng 10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 34.664 ca viêm đường hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với mức trung bình bốn tuần trước đó. Trong các mẫu xét nghiệm dương tính với cúm, virus A/H1N1 chiếm gần 77%.

Vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi bằng cách &quot;xịt phun sương&quot; nhẹ nhàng và thuận tiện. Ảnh: Nhân Lê
Vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi bằng cách "xịt phun sương" nhẹ nhàng và thuận tiện. Ảnh: Nhân Lê

Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cúm mùa có thể gây biến chứng nghiêm trọng, kể cả ở trẻ khỏe mạnh, như viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Trẻ mắc cúm dễ lây virus cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền. Bác sĩ Khanh nhận định vắc xin cúm dạng xịt mũi bổ sung lựa chọn phòng bệnh cho trẻ, nhất là trẻ sợ kim tiêm. “Dù sử dụng hình thức nào, chủ động phòng cúm hằng năm vẫn cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan”, bác sĩ Khanh lưu ý.

Theo các chuyên gia AstraZeneca, dù không cần kim tiêm, vắc xin này vẫn cần nhân viên y tế có chuyên môn trực tiếp thực hiện hoặc giám sát, tuân thủ đầy đủ quy trình khám sàng lọc, chỉ định và các quy định về an toàn tiêm chủng.

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