Tổng thống Mỹ Trump sẽ làm gì nếu đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ “nếu đó là một cuộc bầu cử trung thực”. Phát biểu này dường như là một nỗ lực mới nhằm gieo rắc sự nghi ngờ trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đã đẩy mạnh các cáo buộc vô căn cứ - vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay - về tình trạng gian lận bầu cử quy mô lớn, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

“Tôi sẽ tôn trọng, nếu đó là một cuộc bầu cử trung thực”, ông Trump trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ngay trước khi lên đường tới Texas để vận động tranh cử.

Vị tổng thống 80 tuổi cũng đưa ra cam kết thận trọng về việc hợp tác với đảng Dân chủ - đối thủ của ông - trong trường hợp đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách. Tôi có quyền phủ quyết mạnh mẽ. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu có, thì chuyện này cũng từng xảy ra dưới thời nhiều vị tổng thống khác rồi”, ông Trump nói. “Nếu bạn có quyền phủ quyết mạnh mẽ, thì cuối cùng hai bên vẫn có thể đạt được các thỏa thuận”.

Đảng Cộng hòa đang lo ngại về một “làn sóng xanh” (chiến thắng của đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri ngày càng bất bình về tình trạng lạm phát - vốn bị đẩy lên cao do giá dầu tăng vọt kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Trong tháng qua, ông Trump đã tổ chức các cuộc mít tinh gần như hằng ngày trên khắp nước Mỹ nhằm thúc đẩy tỷ lệ cử tri ủng hộ phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) đi bỏ phiếu.

Chuyến thăm Texas lần thứ ba trong tháng qua cho thấy những lo ngại đó, khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua vào Thượng viện tại bang vốn là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa suốt hơn 30 năm qua đang diễn ra vô cùng sít sao.

Tháp tùng ông đến Texas là Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Rubio hiếm khi tham gia các chiến dịch vận động tranh cử, và động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2028.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, ông Trump cũng tăng cường các cáo buộc về gian lận bầu cử - vấn đề vốn đã ám ảnh ông kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Sau khi thất bại trước đối thủ Joe Biden, ông Trump đã có bài phát biểu kích động những người biểu tình, dẫn đến vụ tấn công vào Điện Capitol của Mỹ ngày 6/1/2021, nhằm ngăn chặn quá trình xác nhận kết quả bầu cử cuối cùng.

Một số nhà phê bình hiện lo ngại rằng ông Trump đang dọn đường để thách thức kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, hoặc thậm chí là viện dẫn một số quyền hạn khẩn cấp nào đó.

Vào ngày 26/10, ông Trump đã treo thưởng 1 triệu USD tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về các hành vi gian lận bầu cử.