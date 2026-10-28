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Pháp luật

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Mr Pips lý giải nguyên nhân nhà đầu tư ‘dính bẫy’, nói mình chỉ hưởng lợi 500 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Bị cáo cũng không đứng tên, không giữ chức vụ trong những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành. Lý do, vì Mr Pips muốn “giấu” khách hàng vì biết không thể tránh khỏi khiếu kiện.

Khách hàng không có kinh nghiệm đầu tư, ham lợi nhuận

Ngày 28/10, sau khi xét hỏi lần lượt từ các bị cáo là quản lý cấp trưởng phòng, trưởng khu vực đến bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trong vụ án, Mr Pips được đánh giá là chủ mưu, giữ vai trò cầm đầu chỉ đạo cấp dưới thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ của nhà đầu tư.

Bước lên bục khai báo, Mr Pips bình tĩnh, thông qua đường truyền âm thanh trực tuyến, giọng của bị cáo rõ ràng. Anh ta cũng trả lời liền mạch không để Chủ tọa đặt nhiều câu hỏi.

Mr Pips cho hay, nhà đầu tư vì mong muốn kiếm lợi nhuận cao nên bị biến thành “con bạc”. Họ không có kinh nghiệm chứng khoán, thiếu chuyên nghiệp trong đầu tư.

Tuy nhiên, bị cáo cũng thừa nhận đối với các sàn giao dịch chứng khoán trong đường dây do mình điều hành, nhà đầu tư cá nhân “hầu như không có khả năng thu lãi”.

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Bị cáo Phó Đức Nam.

Theo Mr Pips lý giải, trong đường dây, bộ phận sale sẽ sử dụng những thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không biết các thông tin đó có chính xác hay không.

Còn bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến khách hàng liên tục nạp tiền. “Khách hàng bị đánh vào lòng tham, mong muốn hưởng lãi cao chính là những nhân viên ở bộ phận này thực hiện”, Mr Pips nói.

“Siêu lừa” đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ với bị cáo ở bộ phận “chăm sóc khách hàng”, bởi khoản hoa hồng họ nhận lên tới 7% tổng doanh thu hàng tháng. Đặc biệt với những người chưa bị xử lý trong vụ án.

Mr Pips cho rằng việc điều tra những người này không chỉ giúp xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan mà có thể thu hồi thêm tiền để khắc phục hậu quả. Để xác minh số tiền hoa hồng những người này đã nhận, Mr Pips đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay.

Lập nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên

Liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động của các sàn chứng khoán, Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Đáng chú ý là các doanh nghiệp này Nam cũng không đứng tên, không giữ chức vụ mà chỉ tham gia điều hành. Lý do, vì Mr Pips muốn “giấu” khách hàng. Hơn nữa, khi vận hành không thể tránh khiếu kiện nên “ẩn mình” tốt hơn.

Liên quan đến hoạt động của các sàn, Nam khai được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng, gồm: kinh doanh; chăm sóc khách hàng; kế toán tài vụ; an ninh. Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp với nhau bài bản, chặt chẽ trong quá trình vận hành, quản lý các hoạt động của hệ thống sàn giao dịch.

Nam khai, việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam do Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức điều hành.

Đối với các công ty được thành lập tại Việt Nam, Nam khai mục đích chủ yếu là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên, không đóng thuế.

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Các bị cáo tại hội trường chính.

Xin xem xét lại số vàng, USD bị thu giữ

Về hoạt động nạp, rút tiền của khách hàng, Nam cho biết các sàn giao dịch liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay, HTP. Việc kết nối này nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng chuyển tiền vào tài khoản giao dịch. Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn.

Thu nhập của Phó Đức Nam nhận về khoảng 3 - 5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Đáng chú ý, thay vì nhận tiền qua các phương thức thanh toán thông thường, Nam cho biết hàng tháng công ty ở nước ngoài sẽ chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD.

Theo bị cáo Nam, sau khi biết Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran xin được một giấy phép hoạt động tại đây.

Mr Pips cũng khai có 2 căn nhà tại Campuchia, được mua trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2023.

Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây, Nam cho biết không nhớ chính xác. Tuy nhiên, qua nghiên cứu kết luận điều tra, bị cáo biết mình hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng. Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này.

Đáng chú ý, trong phần trả lời xét hỏi, Nam cho rằng cơ quan điều tra có sai lầm nghiêm trọng trong tính số tiền hưởng lợi của đồng phạm và việc xác định các sàn giao dịch mà bị hại đã tham gia.

Nam cho hay, có trường hợp bị hại nhầm lẫn giữa các sàn giao dịch. Do đó, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lại email của từng bị hại để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào.

Trong 2 tội danh bị truy tố, Mr Pips không phản bác cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội "Rửa tiền", bị cáo chấp thuận các bất động sản đã kê biên nhưng khoản tịch thu vàng và USD anh ta đề nghị Tòa xem xét lại.

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#Mr Pips #Mr Pips lừa đảo #Siêu lừa Mr Pips #cơ quan điều tra

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