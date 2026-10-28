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Bị điện giật, người đàn ông ở TPHCM rơi từ sân thượng xuống mái tôn hàng xóm

Nguyễn Dũng

TPO - Đang sửa hệ thống điện trên sân thượng, người đàn ông 67 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn nhà liền kề. Cảnh sát dùng cáng và dây cứu hộ đưa nạn nhân xuống đất.

Chiều 28/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết, đã giải cứu một người đàn ông bị điện giật khi đang sửa chữa hệ thống điện tại một căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Bến Thành).

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Hình ảnh Cảnh sát PCCC và CNCH cứu hộ người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông 67 tuổi đang sửa chữa hệ thống điện trên sân thượng thì bị điện giật, rơi xuống mái tôn của căn nhà liền kề.

Tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114, đơn vị điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Vị trí nạn nhân nằm trên cao khiến việc tiếp cận, di chuyển gặp khó khăn, đòi hỏi lực lượng cứu hộ thận trọng để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm chấn thương cho nạn nhân.

Sau khi khảo sát hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ lựa chọn phương án tiếp cận và kiểm tra tình trạng người gặp nạn. Lực lượng cứu hộ sử dụng cáng cứu thương kết hợp dây cứu hộ, cố định nạn nhân rồi đưa từ mái tôn xuống mặt đất an toàn.

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Nạn nhân được đưa xuống mặt đất cấp cứu an toàn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Định (cơ sở 2) để đưa đi cấp cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua vụ việc, Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn khi sửa chữa điện, nhất là tại sân thượng, mái nhà và những vị trí có nguy cơ té ngã. Trước khi thực hiện, cần ngắt nguồn điện, kiểm tra bảo đảm không còn điện và sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp.

Khi xảy ra tai nạn điện giật, không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân nếu nguồn điện chưa được cô lập. Cần nhanh chóng gọi 114 và cấp cứu y tế để được hỗ trợ kịp thời.

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