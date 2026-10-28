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TPHCM: Bắt được con trăn dài hơn 1,5m gần gác chắn đường sắt

Nguyễn Dũng

TPO - Lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp cùng người dân đã bắt thành công con trăn dài hơn 1,5m ẩn nấp trong bụi cây ven khu vực gác chắn đường sắt trên quốc lộ 13.

Clip: Con trăn dài hơn 1,5 m xuất hiện gần ga Bình Triệu.

Khoảng 19h40 ngày 27/10, các lực lượng chức năng phường Hiệp Bình, TPHCM phối hợp với người dân đã bắt được con trăn gần trạm gác đường sắt trên quốc lộ 13. Con vật được phát hiện khi đang ẩn mình trong bụi cây.

Trước đó vào tối 26/10, người dân nhìn thấy con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường tại khu vực gác chắn ga Bình Triệu. Khi phát hiện có người qua lại, con vật này nhanh chóng lẩn vào bụi rậm ven đường.

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Tiếp nhận tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân dùng đèn pin, cây dài rà soát những vị trí nghi con trăn trú ẩn. Đợt tìm kiếm kéo dài hơn một giờ nhưng không có kết quả nên tạm dừng.

Đến tối 27/10, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp cùng người dân đã bắt thành công con trăn dài hơn 1,5m kể trên.

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#trăn gần ga Bình Triệu #ga Bình Triệu #phường Hiệp Bình #bắt trăn #động vật hoang dã #quốc lộ 13

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