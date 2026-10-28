Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Pháp luật
Bản tin 113 Pháp đình

Lạng lách, tạt đầu xe dẫn đến ẩu đả, ba người ở TPHCM bị bắt khẩn cấp

TPO - Nguyễn Hoàng Hải điều khiển xe máy điện lạng lách, tạt đầu các phương tiện va chạm với xe máy của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt. Từ mâu thuẫn này, cả ba dừng xe lao vào đánh nhau giữa đường và bị Công an phường Thới An, TPHCM bắt khẩn cấp.

Nguyễn Dũng - Thy Ngân

Ngày 28/10, thông tin từ Công an phường Thới An (TPHCM) cho biết, Công an phường vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó vào khoảng 13 giờ 40 ngày 20/10, Hải điều khiển xe máy điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ và có hành vi lạng lách, vượt, tạt đầu nhiều phương tiện đang di chuyển, trong xe của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt.

Từ sự việc trên, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Theo thông tin công an cung cấp, vụ đánh nhau xảy ra trên đường Lê Quang Hòa, phường (Thới An).

865988377-1423712863201151-2985001541707771459-n-7325.jpg
Hình ảnh người dân ghi lại vụ đánh nhau.

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh nhiều lần can ngăn các đối tượng. Vụ việc được người đi đường ghi lại, phản ánh trên mạng xã hội.

Khu vực xảy ra vụ việc có đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại. Theo cơ quan công an, hành vi của những người liên quan gây huyên náo, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và an ninh, trật tự tại địa phương.

867548153-1144793921391131-9101715477348819097-n.jpg
Ba người liên quan vụ việc tại công an.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân bình tĩnh khi xảy ra va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông; giải quyết ôn hòa, tránh để tranh cãi dẫn đến xô xát, gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

#Thới An #đánh nhau #gây rối trật tự #Nguyễn Hoàng Hải #Đồng Thế Duy #Nguyễn Minh Kiệt #Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt bị bắt khẩn cấp sau vụ đánh nhau giữa đường ở phường Thới An #TPHCM #gây mất an ninh trật tự #Lạng lách #tạt đầu xe dẫn đến đánh nhau #ba người bị bắt #đánh nhau trên đường Lê Quang Hòa #Công an phường Thới An #gây rối trật tự công cộng #lạng lách tạt đầu xe

Xem nhiều

Video mới nhất