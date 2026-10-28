TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi

Chiều 28/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo Thành phố.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tóm tắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tính chung 9 tháng tăng 9,06%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng khá; các hoạt động thương mại, vận tải, tài chính tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng; khu vực dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Giải ngân đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Thu ngân sách đạt 84,2% dự toán Trung ương giao, tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng đối với nguồn lực quốc gia.

Thành phố đã tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vụ việc phức tạp, kéo dài; đồng thời, huy động nguồn lực triển khai 18 dự án chiến lược, trọng điểm. Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo.

Trong 3 tháng cuối năm, Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Kịch bản điều hành phấn đấu GRDP quý IV tăng 12,3%, cả năm tăng 10,2%. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, thúc đẩy đầu tư xã hội; tháo gỡ dự án tồn đọng; hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu. Xác định rõ công việc phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026 đối với giao thông, chống ngập, môi trường, phòng, chống ma túy…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thành phố; đồng thời khẳng định nhiệm vụ cả năm 2026 còn rất nặng nề.

Kịch bản của Thành phố để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải xác định rõ khả năng đóng góp của từng ngành, từng dự án và từng nhóm doanh nghiệp; đánh giá nghiêm túc những vướng mắc, nhất là vấn đề đất đai, mặt bằng, thủ tục, hạ tầng, xây dựng, các rào cản pháp lý, tác động của các chính sách với doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý; chủ động quyết định việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cụ thể việc vượt thẩm quyền; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Yêu cầu phải chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Thành phố cần nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống; dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm; theo sát tiến độ đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai; hoàn thiện thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục; thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả thu hút vốn quốc tế, chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa.

Thành phố cần tổ chức lại không gian phát triển, mạnh dạn chọn bỏ các cấu phần không còn phù hợp, trùng lặp sau hợp nhất; ưu tiên hạ tầng liên kết, đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức để bảo đảm giao thông; giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước...; thực hiện hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, logistics, y tế, tài chính, quản trị đô thị; hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về cải tiến quy trình, quản lý chất lượng, tiết kiệm năng lượng, làm chủ công nghệ; quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh; nâng chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận tiện; tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả của người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức, quản lý phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thí điểm đánh giá việc triển khai hệ thống các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025 và 2026; đánh giá cụ thể tác động của các nghị quyết đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Các ban, bộ, ngành chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị, thống nhất hướng dẫn những vấn đề còn cách hiểu khác nhau, xử lý các công việc liên ngành, liên vùng; tổng kết mô hình hiệu quả để hoàn thiện chính sách chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ hơn ưu tiên cuối năm và các điều kiện chuẩn bị cho năm 2027; kiểm tra sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm để bảo đảm kết quả; chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá, an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn xã hội.