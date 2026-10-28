Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi

Chiều 28/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài của thành phố.

tbtchuan.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo Thành phố.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tóm tắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tính chung 9 tháng tăng 9,06%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng khá; các hoạt động thương mại, vận tải, tài chính tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng; khu vực dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Giải ngân đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Thu ngân sách đạt 84,2% dự toán Trung ương giao, tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng đối với nguồn lực quốc gia.

Thành phố đã tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vụ việc phức tạp, kéo dài; đồng thời, huy động nguồn lực triển khai 18 dự án chiến lược, trọng điểm. Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo.

Trong 3 tháng cuối năm, Thành phố kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Kịch bản điều hành phấn đấu GRDP quý IV tăng 12,3%, cả năm tăng 10,2%. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, thúc đẩy đầu tư xã hội; tháo gỡ dự án tồn đọng; hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, mở rộng xuất khẩu. Xác định rõ công việc phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026 đối với giao thông, chống ngập, môi trường, phòng, chống ma túy…

tbt56.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thành phố; đồng thời khẳng định nhiệm vụ cả năm 2026 còn rất nặng nề.

Kịch bản của Thành phố để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải xác định rõ khả năng đóng góp của từng ngành, từng dự án và từng nhóm doanh nghiệp; đánh giá nghiêm túc những vướng mắc, nhất là vấn đề đất đai, mặt bằng, thủ tục, hạ tầng, xây dựng, các rào cản pháp lý, tác động của các chính sách với doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, cá thể hóa trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý; chủ động quyết định việc thuộc thẩm quyền, đề xuất cụ thể việc vượt thẩm quyền; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Yêu cầu phải chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Thành phố cần nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống; dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm; theo sát tiến độ đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai; hoàn thiện thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục; thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả thu hút vốn quốc tế, chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa.

Thành phố cần tổ chức lại không gian phát triển, mạnh dạn chọn bỏ các cấu phần không còn phù hợp, trùng lặp sau hợp nhất; ưu tiên hạ tầng liên kết, đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức để bảo đảm giao thông; giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước...; thực hiện hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, logistics, y tế, tài chính, quản trị đô thị; hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về cải tiến quy trình, quản lý chất lượng, tiết kiệm năng lượng, làm chủ công nghệ; quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh; nâng chất lượng y tế ban đầu, chuyển tuyến thuận tiện; tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả của người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức, quản lý phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy phải phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thí điểm đánh giá việc triển khai hệ thống các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025 và 2026; đánh giá cụ thể tác động của các nghị quyết đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Các ban, bộ, ngành chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị, thống nhất hướng dẫn những vấn đề còn cách hiểu khác nhau, xử lý các công việc liên ngành, liên vùng; tổng kết mô hình hiệu quả để hoàn thiện chính sách chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ hơn ưu tiên cuối năm và các điều kiện chuẩn bị cho năm 2027; kiểm tra sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm để bảo đảm kết quả; chuẩn bị sớm việc chăm lo Tết năm 2027 cho người lao động, gia đình chính sách, người nghèo, người mất việc và các trường hợp khó khăn đột xuất; bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá, an toàn thực phẩm và trật tự, an toàn xã hội.

Báo Nhân dân

Xem thêm

#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #TPHCM #tăng trưởng kinh tế #đầu tư công #nhiệm vụ ưu tiên #phát triển đô thị

Cùng chuyên mục

Tin mới vụ cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

Tin mới vụ cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

TPO - Từ 5h đến 17h ngày 30/10, giao thông thủy trên sông Đầm Dơi, đoạn qua khu vực cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sẽ bị hạn chế, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công sửa chữa cầu sau vụ sà lan đâm lệch dầm.

Bộ trưởng Xây dựng: Sau 5 năm, muốn bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường là không được!

Bộ trưởng Xây dựng: Sau 5 năm, muốn bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường là không được!

TPO - Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở. “Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi, thì cũng phải có những điều kiện, chứ không thì sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng nêu.

Bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm: Theo giá thị trường hay khống chế giá?

Bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm: Theo giá thị trường hay khống chế giá?

TPO - Đồng tình với quy định sau 5 năm chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho đúng đối tượng, nhưng các đại biểu lại băn khoăn về căn cứ xác định giá bán. Bởi nếu để theo thị trường, người thuộc diện chính sách có thể không đủ khả năng mua; ngược lại, khống chế giá quá thấp sẽ hạn chế quyền tài sản của chủ sở hữu.

Phó Thủ tướng: Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách

Phó Thủ tướng: Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Trần Phong

Khánh Hòa truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 28/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các địa phương trong tỉnh.

Từ video triệu lượt xem đến giá trị thực của báo chí đa nền tảng

Từ video triệu lượt xem đến giá trị thực của báo chí đa nền tảng

Một phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu ở miền núi Quảng Ngãi thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, giúp chủ trang trại đón nhiều khách hàng từ khắp cả nước tìm đến mua con giống. Câu chuyện cho thấy hiệu quả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong đổi mới sản xuất nội dung, đưa thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe