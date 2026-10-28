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Xã hội

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Bộ trưởng Xây dựng: Sau 5 năm, muốn bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường là không được!

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở. “Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi, thì cũng phải có những điều kiện, chứ không thì sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng nêu.

Giá nhà ở xã hội dao động từ 15 triệu đến 29 triệu đồng/m²

Chiều 28/10, giải trình một số vấn đề liên quan Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đối với nhà ở xã hội, các đại biểu băn khoăn về khung giá nhà ở xã hội có sự khác nhau giữa các tỉnh thành, khác nhau ở các địa bàn trong cùng một tỉnh, thành phố.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Theo Bộ trưởng, giá nhà ở xã hội sẽ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi bán. Nhà ở xã hội được các cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, về giải phóng mặt bằng, ưu tiên về tín dụng. Nhưng, giá cũng phụ thuộc vào việc đầu tư xây dựng, ví dụ, chung cư có 2 – 3 tầng hầm để xe sẽ khác với chung cư có một tầng hoặc không có tầng hầm để xe. Giá cũng phụ thuộc vào giá vật liệu xây dựng ở các tỉnh, thành, có giá khác nhau.

“Chính vì thế, thời gian qua, giá nhà ở xã hội dao động từ khoảng 15 cho đến 29 triệu đồng/m² tùy theo địa phương, tùy theo địa bàn”, Bộ trưởng nói.

Trước ý kiến băn khoăn của đại biểu về nhà ở xã hội sau 5 năm được bán lại, cũng như những vấn đề liên quan đến giá bán, ông Minh cho rằng, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở.

“Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi, thì cũng phải có những điều kiện, chứ không thì sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng nêu.

Theo quan điểm của Bộ trưởng Xây dựng, nhà ở xã hội có tuổi thọ khoảng 100 năm trong điều kiện bình thường. Khi mua xong, sau 5 năm muốn bán lại theo giá thị trường là không được. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã xin ý kiến tất cả các cơ quan có thẩm quyền, và đưa vào quy định như trong dự thảo luật.

Quỹ bảo trì chung cư phải nằm trong ngân hàng

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, theo Bộ trưởng, vừa qua, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đã điều chỉnh các quy hoạch chung, trong đó xác định số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê ở từng địa phương.

Nhấn mạnh, xây dựng phải theo quy hoạch, Bộ trưởng nhắc tình trạng vi phạm ở Hà Nội, trong giai đoạn trước, kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ, ví dụ “chỗ Thanh Thản xây dựng một số nhà không thể bán được, không thể giao được”, và mới đây, Hà Nội đã đưa ra 3 phương án xử lý.

Liên quan vấn đề cải tạo chung cư cũ, theo ông Minh, đây là một bài toán hết sức khó, đặc biệt là các chung cư từ trước năm 1994. Khi cải tạo, chỉnh trang đô thị, liên quan đến hệ số đền bù cho người dân, cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Nhưng, người dân không đồng tình về hệ số đền bù, muốn nhà nước bỏ tiền ra… thì rất khó, và không nhà đầu tư nào đến tham gia.

Về quản lý chung cư, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, trong dự thảo luật đã quy định rất rõ, và sắp tới sẽ có thêm nghị định để tránh xảy ra các trường hợp tranh chấp sở hữu chung, riêng, đồng thời, bổ sung quy định hoạt động của ban quản trị chung cư.

Bộ trưởng nêu rõ, phải có quỹ bảo trì chung cư, và quỹ này phải nằm trong ngân hàng; còn hoạt động của quỹ như thế nào thì sẽ có quy định trong nghị định hướng dẫn cụ thể.

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#Bộ trưởng Xây dựng #Giá nhà ở xã hội #Nhà ở xã hội #Bán nhà ở xã hội sau 5 năm

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